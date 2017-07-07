Арабські країни звинуватили Катар у зриві зусиль із врегулювання кризи
Про це повідомляє Reuters з посиланням на спільну заяву арабської четвірки.
Згідно із заявою, відмова Катару від виконання вимог арабських країн свідчить "про рівень його зв'язків із терористичними організаціями".
"Упертість катарського уряду, його відмова від виконання вимог чотирьох арабських країн свідчить про рівень його зв'язків із терористичними організаціями, про його прагнення до руйнування, підриву стабільності і безпеки в регіоні Перської затоки і на Близькому Сході", - цитує заяву El Balad.
Згідно з повідомленням, у заяві наголошується, що початковий список із 13 вимог, представлений Катару чотирма арабськими державами, тепер недійсний і що вони "зроблять політичні, економічні і юридичні кроки проти Катару".
Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія і її союзники не змогли домовитися про нові санкції проти Катару.
Нагадаємо, сьогодні Катар передав відповідь на перелік вимог з боку Саудівської Аравії і низки арабських країн на тлі дипломатичної кризи в Перській затоці.
Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".
Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.
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