Арабські країни звинуватили Катар у зриві зусиль із врегулювання кризи

Єгипет, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн звинуватили Катар у зриві посередницьких зусиль із врегулювання кризи дипломатичних відносин

Про це повідомляє Reuters з посиланням на спільну заяву арабської четвірки.

Згідно із заявою, відмова Катару від виконання вимог арабських країн свідчить "про рівень його зв'язків із терористичними організаціями".

"Упертість катарського уряду, його відмова від виконання вимог чотирьох арабських країн свідчить про рівень його зв'язків із терористичними організаціями, про його прагнення до руйнування, підриву стабільності і безпеки в регіоні Перської затоки і на Близькому Сході", - цитує заяву El Balad.

Згідно з повідомленням, у заяві наголошується, що початковий список із 13 вимог, представлений Катару чотирма арабськими державами, тепер недійсний і що вони "зроблять політичні, економічні і юридичні кроки проти Катару".

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія і її союзники не змогли домовитися про нові санкції проти Катару.

Нагадаємо, сьогодні Катар передав відповідь на перелік вимог з боку Саудівської Аравії і низки арабських країн на тлі дипломатичної кризи в Перській затоці.