Арбітраж ООН з морського права визначив графік розгляду позову України до РФ

Міжнародний трибунал Організації Об'єднаних Націй з морського права зобов'язав Україну подати документи за позовом до Росії про порушення положень Конвенції ООН з морського права до 19 лютого 2018 року.

До цієї дати українська сторона повинна подати меморандум, що містить виклад фактів, на які вона спирається, а також заяву з питання права і пояснення, повідомляє сайт суду.

Своєю чергою російська сторона до 19 листопада 2018 року має представити свій контр-меморандум, що містить заперечення з приводу питань юрисдикції та/або прийнятності у відповідь на український меморандум, будь-які додаткові факти і необхідні пояснення.

Після цього Україна до 19 квітня 2019 року зможе дати відповідь на російський контр-меморандум, а РФ отримає можливість до 19 вересня 2019 року подати свої відповідні заперечення.

Нагадаємо, що 14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з Російською Федерацією щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права.

Україна у своєму позові зазначає, що Російська Федерація порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами у своїх морських акваторіях і на континентальному шельфі в прилеглих до АР Крим морських зонах, включаючи права на природні ресурси континентального шельфу. Україна вимагає від Російської Федерації припинити порушення своїх прав і компенсувати завдані збитки.

22 грудня 2016 року ООН сформувала трибунал, який почне розгляд справи за позовом України до РФ через перешкоджання доступу до своїх акваторій і шельфів у Чорному морі.

Інтереси України в арбітражі проти РФ представлятиме одна з провідних американських юридичних компаній Covington & Burling LLP.

12 травня пройшли перші процедурні слухання сторін, у рамках яких створено арбітраж для розгляду спору України проти Російської Федерації.