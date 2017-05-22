Арбітраж ООН з морського права визначив графік розгляду позову України до РФ
До цієї дати українська сторона повинна подати меморандум, що містить виклад фактів, на які вона спирається, а також заяву з питання права і пояснення, повідомляє сайт суду.
Своєю чергою російська сторона до 19 листопада 2018 року має представити свій контр-меморандум, що містить заперечення з приводу питань юрисдикції та/або прийнятності у відповідь на український меморандум, будь-які додаткові факти і необхідні пояснення.
Після цього Україна до 19 квітня 2019 року зможе дати відповідь на російський контр-меморандум, а РФ отримає можливість до 19 вересня 2019 року подати свої відповідні заперечення.
Нагадаємо, що 14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з Російською Федерацією щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права.
Україна у своєму позові зазначає, що Російська Федерація порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами у своїх морських акваторіях і на континентальному шельфі в прилеглих до АР Крим морських зонах, включаючи права на природні ресурси континентального шельфу. Україна вимагає від Російської Федерації припинити порушення своїх прав і компенсувати завдані збитки.
22 грудня 2016 року ООН сформувала трибунал, який почне розгляд справи за позовом України до РФ через перешкоджання доступу до своїх акваторій і шельфів у Чорному морі.
Інтереси України в арбітражі проти РФ представлятиме одна з провідних американських юридичних компаній Covington & Burling LLP.
12 травня пройшли перші процедурні слухання сторін, у рамках яких створено арбітраж для розгляду спору України проти Російської Федерації.
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