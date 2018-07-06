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Арбітри на ЧС-2018 зможуть зупиняти матчі в разі проявів расизму

Футболіст збірної Англії вже заборонив своїй родині відвідувати Росію
Голова ФІФА Джанні Інфантіно зазначив, що організація буде жорстко припиняти прояви расизму під час Чемпіонату світу-2018.
Арбітри на ЧС-2018 зможуть зупиняти матчі в разі проявів расизму Фото: yandex.com

"У нас є чітка триступенева процедура боротьби, і в разі проявів расизму суддя вправі зупинити, перервати і навіть скасувати гру, - цитує Sky Sports Інфантіно. - Якщо щось таке станеться, то завдяки моніторинговій системі будуть негайні санкції. Звичайно, ми хочемо, щоб цього не сталося. Про серйозні наслідки всі попереджені".


Джанні Інфантіно. Фото: telegraph.co.uk

Що цікаво, нещодавно захисник збірної Англії Денні Роуз заявив, що найвищі футбольні структури не ведуть належної боротьби з проявами расизму і попросив свою родину не відвідувати Росію під час мундіалю.

"Я не хвилююсь про себе. Але я сказав своїй родині, що не хочу, щоб вони їхали в Росію, адже прояви расизму або щось інше можуть статись. Я не хочу хвилюватись за свою сім'ю під час тренувань. Якщо щось станеться зі мною, це не матиме на мене впливу навідміну від моїх рідних. Я почуватимусь добре в незалежності від ситуації і вважаю, що зможу діяти у правильному напрямку.

Мій тато розчарований. Він сказав, що може більше не отримає шансу подивитись на мене на чемпіонаті світу. Було емоційно це чути. Мені сумно. Але є, як є. Якось Росія отримала право на проведення турніру, і треба це прийняти", – цитує Роуза Evening Standard.

Також англієць висловив своє невдоволення рішенням ФІФА оштрафувати Росію на 22 тисячі фунтів за расистські вигуки вболівальників під час товариського матчу проти Франції у Санкт-Петербурзі.


Денні Роуз. Фото: reuters

"Штраф 22 тисячі фунтів – це огидно. Чого очікує ФІФА? Не хочу бути зухвалим, але якби мене оштрафували на таку суму – без зарозумілості – це би не зробило різниці. Звучить смішно, що країну оштрафували на 22 тисячі фунтів", – сказав Роуз.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація футболу заборонила російській співачці Юлії Чичеріній виступати перед уболівальниками чемпіонату світу з футболу в Ростові-на-Дону.

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07 06 2018 12:15
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