Арбузов каже, що не причетний до кіпрських офшорів
Його коментар отримали журналісти "Слідство.Інфо" в рамках розслідування "Мільярди Януковича: чи надовго гроші повернулись до українського бюджету"
"Це – черговий фейк. Я ніколи не був кінцевим бенефіціарним власником будь-якої іноземної компанії", – заявляє Арбузов.
Як відомо, ці компанії фігурують у цілій системі спроектованій та збудованій поплічниками минулої влади для відмивання грошей.
Вони фігурують у справах українських слідчих про незаконне збагачення та махінації з цінними паперами щодо колишнього керівництва країни, зокрема екс-віце-прем’єра Сергія Арбузова.
Нагадаємо, у травні минулого року Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього виконувача обов'язків прем'єр-міністра, екс-голову Національного банку України Сергія Арбузова, заявив його адвокат Сергій Ковальов.
Раніше ГПУ підтвердила арешт $49,3 млн на рахунках Арбузова у Латвії. Натомість, захист колишнього віце-прем'єра заявляв, що має докази відсутності в Латвії банківських рахунків свого підзахисного.
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