Арешт Фірташа послабить хватку колишніх "регіоналів" на горлі України, - Тетяна Чорновол (відео)

Коментуючи затримання напередодні австрійською владою Дмитра Фірташа, Чорновол нагадала, що саме ця людина є важливим учасником розв’язаної проти України гібридної війни

Арешт олігарха Дмитра Фірташа дозволить Україні повернути контроль над власним інформаційним простором і ухвалити низку важливих законопроектів – таких, як закон спецконфіскацію коштів Януковича.

"Однією зі складових цієї гібридної війни була інформаційна атака проти "Народного фронту" та його лідера Арсенія Яценюка", - заявила народний депутат фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол на брифінгу у парламенті.

Народний депутат нагадала, що кампанія з дискредитації лідера "Народного фронту" почалася після того, як Арсеній Яценюк заблокував виплату Фірташу мільярдів гривень через лінію Одеського припортового заводу.

"Ці кошти завдяки зусиллям "Народного фронту" не виплачені Фірташу ще й досі", - додала вона.

"Інформаційна атака почалася не лише проти Яценюка, а й проти Авакова, Пашинського, Турчинова - після того, як був заарештований один з учасників організованої злочинної групи Фірташа-Бойка пан Бакулін", - зазначила представник "Народного фронту".

"Тобто, ця інформаційна війна також мала наслідком протистояння за інтереси держави Україна з Фірташем", - підкреслила вона.

"Тому "Народний фронт" не може не вітати арешт Фірташа, оскільки це послабить хватку колишніх ("регіоналів") на горлі України, яку вони втримують завдяки вкраденим мільярдам і з яких вони зараз роздають хабарі, зокрема у Верховній Раді; а ми зможемо ухвалити дуже важливі законопроекти, які повернуть державні інтереси – зокрема це стосується "Інтера" та спецконфіскації", - підсумувала Тетяна Чорновол.

Нагадаємо, що Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.