Арешт Фірташа послабить хватку колишніх "регіоналів" на горлі України, - Тетяна Чорновол (відео)
"Однією зі складових цієї гібридної війни була інформаційна атака проти "Народного фронту" та його лідера Арсенія Яценюка", - заявила народний депутат фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол на брифінгу у парламенті.
Народний депутат нагадала, що кампанія з дискредитації лідера "Народного фронту" почалася після того, як Арсеній Яценюк заблокував виплату Фірташу мільярдів гривень через лінію Одеського припортового заводу.
"Ці кошти завдяки зусиллям "Народного фронту" не виплачені Фірташу ще й досі", - додала вона.
"Інформаційна атака почалася не лише проти Яценюка, а й проти Авакова, Пашинського, Турчинова - після того, як був заарештований один з учасників організованої злочинної групи Фірташа-Бойка пан Бакулін", - зазначила представник "Народного фронту".
"Тобто, ця інформаційна війна також мала наслідком протистояння за інтереси держави Україна з Фірташем", - підкреслила вона.
"Тому "Народний фронт" не може не вітати арешт Фірташа, оскільки це послабить хватку колишніх ("регіоналів") на горлі України, яку вони втримують завдяки вкраденим мільярдам і з яких вони зараз роздають хабарі, зокрема у Верховній Раді; а ми зможемо ухвалити дуже важливі законопроекти, які повернуть державні інтереси – зокрема це стосується "Інтера" та спецконфіскації", - підсумувала Тетяна Чорновол.
Нагадаємо, що Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.
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