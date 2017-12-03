Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Арешт Насірова це позитивний крок у боротьбі з корупцією, - Маккейн

Сенатор високо оцінив гідну роботу НАБУ
Сенатор США Джон Маккейн прокоментував арешт відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.
Арешт Насірова це позитивний крок у боротьбі з корупцією, - Маккейн Джон Маккейн. Фото: blogkislorod.ru

"Арешт Романа Насірова, голови Державної фіскальної служби, який підозрюється в розтраті коштів – це позитивний крок українського уряду в боротьбі з корупцією", - йдеться в заяві на сайті Маккейна.

Сенатор високо оцінив гідну роботу НАБУ. Крім того, наголосив на необхідності створення в Україні антикорупційного суду для винесення справедливих вироків винним у корупції.

Також у повідомленні Маккейна зазначається, що довгострокові стабільність і успішність в Україні залежать від прихильності реформам, включаючи посилення законодавства і боротьбу з корупцією.

"Висловлюю схвалення уряду України у досягненні прогресу і його безперервну боротьбу з корупцією", - написав Маккейн.

Як відомо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

Втім, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі мають намір домагатися встановлення грошової застави в розмірі 2 млрд гривень для відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Також керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що САП отримала текст повідомлення про підозруусуненому голові Державної фіскальної службі Роману Насірова 8 лютого.

Як повідомлялося, увечері 2 березня голові Державної фіскальної служби Роману Насирову вручили підозру. Під час цього йому стало погано. За словами адвокатів, підозра було вручено, коли глава ГФС був уже без свідомості, що є незаконним.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова з посади голови ДФС на час розслідування у справі про надання відстрочки на виплату податкового боргу декільком компаніям, пов’язаним із нардепом Олександром Онищенком, якого підозрюють у газових махінаціях, і який ховається від українського правосуддя за кордоном.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2017 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.