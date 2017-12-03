Арешт Насірова це позитивний крок у боротьбі з корупцією, - Маккейн

Сенатор США Джон Маккейн прокоментував арешт відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

"Арешт Романа Насірова, голови Державної фіскальної служби, який підозрюється в розтраті коштів – це позитивний крок українського уряду в боротьбі з корупцією", - йдеться в заяві на сайті Маккейна.

Сенатор високо оцінив гідну роботу НАБУ. Крім того, наголосив на необхідності створення в Україні антикорупційного суду для винесення справедливих вироків винним у корупції.

Також у повідомленні Маккейна зазначається, що довгострокові стабільність і успішність в Україні залежать від прихильності реформам, включаючи посилення законодавства і боротьбу з корупцією.

"Висловлюю схвалення уряду України у досягненні прогресу і його безперервну боротьбу з корупцією", - написав Маккейн.

Як відомо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

Втім, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі мають намір домагатися встановлення грошової застави в розмірі 2 млрд гривень для відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Також керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що САП отримала текст повідомлення про підозруусуненому голові Державної фіскальної службі Роману Насірова 8 лютого.

Як повідомлялося, увечері 2 березня голові Державної фіскальної служби Роману Насирову вручили підозру. Під час цього йому стало погано. За словами адвокатів, підозра було вручено, коли глава ГФС був уже без свідомості, що є незаконним.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова з посади голови ДФС на час розслідування у справі про надання відстрочки на виплату податкового боргу декільком компаніям, пов’язаним із нардепом Олександром Онищенком, якого підозрюють у газових махінаціях, і який ховається від українського правосуддя за кордоном.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.