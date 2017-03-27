Арешт рахунків київського метро - це спланована диверсія, - КМДА

Арешт рахунків комунального підприємства "Київський метрополітен" схожий на сплановану диверсію, заявив керівник апарату Київміськадміністрації Володимир Бондаренко.

"На наше глибоке переконання, це [арешт рахунків за рішенням Київського апеляційного господарського суду] схоже на чітко сплановану диверсію з метою дестабілізувати роботу одного з основних транспортних підприємств столиці", - сказав Бондаренко на брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Бондаренка, арешт рахунків ставить під загрозу функціонування київського метро, унеможливлює виплату заробітної плати співробітникам, а також належну експлуатацію і ремонт рухомого складу.

Чиновник визнав, що КП "Київський метрополітен" має заборгованість, але заявив, що її розмір менший, аніж визначив суд.

"Перш ніж оплачувати 2 млрд грн з кишені киян, ми повинні чітко розібратися в законності або незаконності відповідної додаткової угоди", - заявив Бондаренко.

"Місто сподівається на те, що Кабінет Міністрів України, і РНБО, і Генеральна прокуратура належним чином відреагують на звернення [Київради]. Ми очікуємо можливості введення санкцій щодо цієї компанії і головне - не дати безпідставно списати з рахунків комунального підприємства "Київський метрополітен" або міста 2 млрд грн", - сказав він.

Комісія Київради встановила прямий зв'язок ТОВ "Укрросслізинг" з російською компанією ТОВ "Веблізинг", яка є дочірньою компанією "Внеекономбанка" Росії, додав Бондаренко.

Нагадаємо, Виконавча служба за рішенням суду арештувала рахунки комунального підприємства "Київський метрополітен".

Зазначимо, депутати Київради 23 березня ухвалили рішення звернутися до президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо розгляду питання заборгованості КП "Київський метрополітен" на засіданні РНБО, оскільки ситуація, що склалася, може загрожувати зупинкою столичного метро.

За інформацією прес-служби Київради, в 2009 році тодішня столична влада уклала договір про купівлю 100 вагонів метро на умовах фінансового лізингу з компанією "Укррослізинг". У період з 2010-го по 2013 рік Київ заборгував цьому підприємству майже 2 млрд грн. За позовом цієї компанії раніше суд арештовував 100 вагонів столичного метро. 16 березня за постановою суду виконавча служба арештувала рахунки комунального підприємства "Київський метрополітен".

За словами депутата Київради Олександра Харченка, рада розцінює дії "Укррослізинг" як структури, безпосередньо афілійованої з країною-агресором - Російською Федерацією, і вважає їх спрямованими на здійснення прямої економічної агресії проти України.