Арешт спійманого на хабарі судді скасовано
"Дива не сталось і Апеляційний суд м.Києва чітко виконав вказівку Вищої ради правосуддя та скасував Ухвалу Печерського суду про взяття під варту судді Головатюка. Очевидно, що підставою стала відсутність згоди на це Вищої ради правосуддя", - повідомив адвокат "Небесної сотні" та "автомайданівець" Роман Маселко у Facebook.
"А тим часом президент продовжує мовчки спостерігати, як його обіцянки перетворюються у брехню", - зазначив він.
Як відомо, 14 січня Печерський суд взяв Головатюка під варту із заставою в сумі 293 тис. гривень. Суддя вніс заставу і вийшов з-під варти.
Нагадаємо, правоохоронці затримали суддю Господарського суду Києва, який намагався отримати у підприємця неправомірну вигоду в сумі 16 тис. дол.
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