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Арештоване судно "Норд" не змогли продати на аукціоні

Стартова ціна судна на зірваних торгах становила 1,6 млн гривень
Державне підприємство "Система електронних торгів арештованим майном" (СЕТАМ) має намір знизити ціну на арештоване судно "Норд" на 10% і повторно виставити його на продаж.
Арештоване судно "Норд" не змогли продати на аукціоні Фото: youtube.com

Торги не відбулися, оскільки жоден із зареєстрованих учасників не сплатив гарантійний внесок для участі у торгах, інформує сайт держпідприємства.

Згідно із законодавством, судно згодом буде виставлено на наступний аукціон зі зниженням ціни. При цьому зниження відповідатиме висновкам оцінювача, але не перевищуватиме 10% від вартості.

Стартова ціна судна на зірваних торгах становила 1,6 млн гривень.

Нагадаємо, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. 30 березня український суд його заарештував.

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян заявляв, що в діях команди затриманого судна є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.

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07 11 2018 17:57
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