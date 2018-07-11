Арештоване судно "Норд" не змогли продати на аукціоні
Торги не відбулися, оскільки жоден із зареєстрованих учасників не сплатив гарантійний внесок для участі у торгах, інформує сайт держпідприємства.
Згідно із законодавством, судно згодом буде виставлено на наступний аукціон зі зниженням ціни. При цьому зниження відповідатиме висновкам оцінювача, але не перевищуватиме 10% від вартості.
Стартова ціна судна на зірваних торгах становила 1,6 млн гривень.
Нагадаємо, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. 30 березня український суд його заарештував.
Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян заявляв, що в діях команди затриманого судна є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку