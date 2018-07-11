Арештоване судно "Норд" не змогли продати на аукціоні

Державне підприємство "Система електронних торгів арештованим майном" (СЕТАМ) має намір знизити ціну на арештоване судно "Норд" на 10% і повторно виставити його на продаж.

Торги не відбулися, оскільки жоден із зареєстрованих учасників не сплатив гарантійний внесок для участі у торгах, інформує сайт держпідприємства.

Згідно із законодавством, судно згодом буде виставлено на наступний аукціон зі зниженням ціни. При цьому зниження відповідатиме висновкам оцінювача, але не перевищуватиме 10% від вартості.

Стартова ціна судна на зірваних торгах становила 1,6 млн гривень.

Нагадаємо, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. 30 березня український суд його заарештував.

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян заявляв, що в діях команди затриманого судна є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.