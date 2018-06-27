Арештоване в Україні майно "Газпрому" подешевшало на 25%

Стартова ціна конфіскованих у російського "Газпрому" 40,2174% акцій ПрАТ "Газтранзит" знижена на 157,7 мільйона гривень - до 473,6 мільйона гривень.

Згідно з повідомленням про проведення аукціону на фондовій біржі "ПФТС" 30 липня 2018 року, гарантійний внесок для участі в торгах становить 94,6 млн грн, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Аукціон 18 червня не відбувся через відсутність заявок.

"Газпрому" і "Нафтогазу України" належать по 40,2% акцій "Газтранзиту", ще 19,6% акцій - турецькій Turusgas.

"Газтранзит" створено в листопаді 1997 року для реалізації міжурядових угод між Україною і РФ, а також між "Газпромом" і "Нафтогазом України" щодо збільшення обсягів транзиту російського газу до Туреччини і на Балкани.

"Газтранзит" в 1999-2001 роках реалізував першу фазу проекту з нарощування потужності магістрального газопроводу - будівництво компресорної станції "Тарутине" (Одеська обл.).

Це дозволило збільшити пропускну спроможність газопроводу на 3,9 млрд куб м на рік - до 20 млрд куб м в рік.

Промислова експлуатація нової станції почалася в травні 2001 року. У червні 2005 року між одним з лупінгів і переходом через річку Дунай в районі КС "Орлівка" "Газтранзит" ввів в експлуатацію технологічну перемичку довжиною 1,6 км з вузлом редукування газу.

Реалізовані заходи дозволили збільшити пропускну спроможність газопроводу Ананьїв - Тирасполь - Ізмаїл до 21,6 млрд куб м на рік.

У структурі компанії також головний офіс, який займає триповерховий особняк в центрі Києва, і житлове містечко обслуговуючого персоналу КС "Тарутине" (Одеська обл).

"Газтранзит" за підсумками 2017 року одержав чистий збиток 45,516 млн грн проти 232,295 млн грн чистого прибутку в 2016 році. Чистий дохід скоротився на 46,8% - до 353,265 млн грн.

Як повідомлялося, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.

У черговий раз 22 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько 6,4 млрд доларів) за рахунок пені за його несплату.

Господарський суд Києва 17 березня 2017 року постановив стягнути 172 млрд грн з російської компанії на підставі судового рішення, що вступило в законну силу.

Як повідомляв iPress.ua, 3 квітня в уряді розпочали процес опису та арешту майна російського Газпрому в Україні, у зв’язку з рішенням Стокгольмського арбітражу та рішенням антимонопольних органів України.