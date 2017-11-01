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Арештовані напали на охорону Лук’янівського СІЗО

Між арештантами, яких доставили після засідання суду, та конвоєм виник конфлікт у будівлі СІЗО
У Києві напали на охорону Лук’янівського СІЗО.
Арештовані напали на охорону Лук’янівського СІЗО Фото: k-z.com.ua

Про це повідомив волонтер Роман Сініцин.

"Кажуть, в Лук'янівському СІЗО ЧП. Колишні бійці "Торнадо" напали на охорону. Поки без деталей, але поліціі туди приїхало багато", - написав він на Facebook.

Інформацію про напад "Українській правді" підтвердив також речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він повідомив, що, за попередньою інформацією, між арештантами, яких доставили після засідання суду, та конвоєм виник конфлікт у будівлі СІЗО. Один із ув’язнених завдав собі тілесних ушкоджень і наразі під охороною доставлений до медзакладу.

Під час конфлікту будівлю СІЗО оточувала поліція задля того, щоб забезпечити порядок.

Водночас Тракало не зміг ані спростувати, ані підтвердити інформацію про те, що ув’язнені є бійцями роти "Торнадо". Він зазначив, що цю інформацію можуть повідомити лише у Мін'юсті.

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11 01 2017 23:20
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