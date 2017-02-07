Арештованого заступника голови Меджлісу Чийгоза не пускають на похорон матері, – адвокат

У СІЗО відмовилися прийняти заяву про надання йому можливості взяти участь у похороні

Арештованого окупаційною владою Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза не пускають на похорон матері.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

"Сьогодні вночі після тяжкої та тривалої хвороби померла Чийгоз Аліє Абдураімівна – мама Ахтема Чийгоза. Похорон (дженазе) має відбутися сьогодні, як того вимагають релігійні приписи", – зазначив адвокат.

Він закликав російську владу виявити гуманізм і надати можливість Чийгозу бути присутнім на похоронах.

Згодом Полозов повідомив, що в СІЗО, де утримують заступника голови Меджлісу, відмовилися прийняти заяву про надання йому можливості взяти участь у похоронах.

"Щойно дружина Ахтема Чийгоза Ельміра Аблялімова спробувала передати в СІЗО Сімферополя заяву про надання йому сьогодні можливості взяти участь у церемонії поховання його матері. Черговий відмовився прийняти – неділя, канцелярія закрита, начальника немає", – повідомив адвокат.

Нагадаємо, Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – стосовно Чийгоза і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

20 червня Чийгоза вивозили до Бахчисарая, де він зміг попрощатися з хворою матір'ю. Раніше смертельно хворій матері Чийгоза пропонували самій їхати до сина в СІЗО.

22 червня так званий "Верховний суд Криму" до 8 жовтня продовжив термін арешту Чийгоза.