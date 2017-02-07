Арештованого заступника голови Меджлісу Чийгоза не пускають на похорон матері, – адвокат
Про це повідомив адвокат Микола Полозов.
"Сьогодні вночі після тяжкої та тривалої хвороби померла Чийгоз Аліє Абдураімівна – мама Ахтема Чийгоза. Похорон (дженазе) має відбутися сьогодні, як того вимагають релігійні приписи", – зазначив адвокат.
Він закликав російську владу виявити гуманізм і надати можливість Чийгозу бути присутнім на похоронах.
Згодом Полозов повідомив, що в СІЗО, де утримують заступника голови Меджлісу, відмовилися прийняти заяву про надання йому можливості взяти участь у похоронах.
"Щойно дружина Ахтема Чийгоза Ельміра Аблялімова спробувала передати в СІЗО Сімферополя заяву про надання йому сьогодні можливості взяти участь у церемонії поховання його матері. Черговий відмовився прийняти – неділя, канцелярія закрита, начальника немає", – повідомив адвокат.
Нагадаємо, Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.
Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – стосовно Чийгоза і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.
20 червня Чийгоза вивозили до Бахчисарая, де він зміг попрощатися з хворою матір'ю. Раніше смертельно хворій матері Чийгоза пропонували самій їхати до сина в СІЗО.
22 червня так званий "Верховний суд Криму" до 8 жовтня продовжив термін арешту Чийгоза.
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