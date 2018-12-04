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Аргентинські поліцейські списали зникнення 540 кг марихуани на мишей

Вісьмох правоохоронців звільнено і затримано
В Аргентині вісьмох поліцейських звільнили після того, як вони пояснили пропажу 540 кг марихуани зі складу в Пілар тим, що її "з'їли миші".
Аргентинські поліцейські списали зникнення 540 кг марихуани на мишей Фото: соцмережі

Судові експерти засумнівалися, що миші їдять наркотики, і навіть якщо б вони їх з'їли, то померли на місці. Однак на складі мертвих мишей не знайшли, - повідомляє BBC.

На цей момент звільнених правоохоронців затримано. 4 травня відбудеться суд, який вирішуватиме, зникли наркотики "спеціально чи в результаті недбалості".

Усього на складі в Пілар зберігається 6 тис. кг марихуани. Пропажу наркотиків виявили тільки тоді, коли в місті змінився начальник поліції. Про недостачу повідомив Еміліо Порто, який змінив на посту Хав'єра Спесіа.

За даними правоохоронців, Спесіа не підписав документи для інвентаризації наркотиків, коли покинув свій пост у квітні 2017 року. Він також перебуває під слідством за те, що не подав звіт про прибуток і збитки за останній рік. 

Нагадаємо, у Сумах митники заявляли, миші з’їли дві тони горіхів, що були конфісковані та зберігалися у складських приміщеннях його закладу.

 
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12 04 2018 16:24
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