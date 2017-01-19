Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Археологи в Ізраїлі виявили залишки фортеці часів царя Соломона, - ФОТО

Руїни фортеці датовані Х століттям до н.е.
В долині Тимна в Ізраїлі археологи виявили руїни стародавньої сторожової фортеці і фортифікаційних споруд часів царів Давида і Соломона.
Археологи в Ізраїлі виявили залишки фортеці часів царя Соломона, - ФОТО Фото: ibtimes.co.uk

Про знахідки розповідається в журналі The Journal of Archaeological Science: Reports.

Залишки фортеці датовані Х століттям до н.е. і знаходяться неподалік від таборів царя Соломона, де плавили мідь.

Вчені вважають, що за часів царя Соломона, мідь була дуже цінним товаром і користувалася величезним попитом. З цієї причини через володіння копальнями нерідко виникали збройні конфлікти.


Фото: ibtimes.co.uk 

Знахідки археологів (зброя, наявність укріплень, стійла для в'ючних тварин) свідчать про те, що мешканці табору не тільки добували руду, але і брали участь у збройних конфліктах.


Фото: ibtimes.co.uk

Імовірно, саме в цій місцевості відбувалася одна з битв царя Соломона в пустелі, описана в Біблії.

Нагадаємо, що вчені з Ізраїлю та США розшифрували останню частину виявленого у 1970 році стародавнього манусрипту з ізраїльської синагоги Ейн-Геді.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 01 2017 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat