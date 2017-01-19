Археологи в Ізраїлі виявили залишки фортеці часів царя Соломона, - ФОТО

Руїни фортеці датовані Х століттям до н.е.

В долині Тимна в Ізраїлі археологи виявили руїни стародавньої сторожової фортеці і фортифікаційних споруд часів царів Давида і Соломона.

Про знахідки розповідається в журналі The Journal of Archaeological Science: Reports.

Залишки фортеці датовані Х століттям до н.е. і знаходяться неподалік від таборів царя Соломона, де плавили мідь.

Вчені вважають, що за часів царя Соломона, мідь була дуже цінним товаром і користувалася величезним попитом. З цієї причини через володіння копальнями нерідко виникали збройні конфлікти.



Фото: ibtimes.co.uk

Знахідки археологів (зброя, наявність укріплень, стійла для в'ючних тварин) свідчать про те, що мешканці табору не тільки добували руду, але і брали участь у збройних конфліктах.



Фото: ibtimes.co.uk

Імовірно, саме в цій місцевості відбувалася одна з битв царя Соломона в пустелі, описана в Біблії.

Нагадаємо, що вчені з Ізраїлю та США розшифрували останню частину виявленого у 1970 році стародавнього манусрипту з ізраїльської синагоги Ейн-Геді.