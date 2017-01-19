Археологи в Ізраїлі виявили залишки фортеці часів царя Соломона, - ФОТО
Про знахідки розповідається в журналі The Journal of Archaeological Science: Reports.
Залишки фортеці датовані Х століттям до н.е. і знаходяться неподалік від таборів царя Соломона, де плавили мідь.
Вчені вважають, що за часів царя Соломона, мідь була дуже цінним товаром і користувалася величезним попитом. З цієї причини через володіння копальнями нерідко виникали збройні конфлікти.
Фото: ibtimes.co.uk
Знахідки археологів (зброя, наявність укріплень, стійла для в'ючних тварин) свідчать про те, що мешканці табору не тільки добували руду, але і брали участь у збройних конфліктах.
Фото: ibtimes.co.uk
Імовірно, саме в цій місцевості відбувалася одна з битв царя Соломона в пустелі, описана в Біблії.
Нагадаємо, що вчені з Ізраїлю та США розшифрували останню частину виявленого у 1970 році стародавнього манусрипту з ізраїльської синагоги Ейн-Геді.
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