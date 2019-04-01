Археологи виявили в Мексиці храм бога "зі здертою шкірою"

Мексиканські археологи виявили в штаті Пуебла храм, який був присвячений Шипе-Тотеку (Панові зі здертою шкірою), одному з богів, яким поклонялися індіанці Мезоамерики.

Дослідникам також вдалося знайти скульптури, що зображували бога, за яким і вдалося визначити приналежність храму, повідомляє N+1.

Шипе-Тотека був богом сільського господарства, сезонного оновлення, колообігу життя і смерті, а також покровителем ювелірів. Крім того, він насилав на людей очні хвороби і запалення і винайшов війну. Він здер з себе шкіру для того, щоб нагодувати людей, тому його зображували або без шкіри, або зі здуртою людською шкірою. Тіло Шипе-Тотека було наполовину жовтим, наполовину жовтувато-коричневим.

Шипе-Тотека вшановували в дні весняного рівнодення. Під час святкування заздалегідь захоплених військовополонених прив'язували до вівтаря, озброювали бутафорською зброєю і змушували зображувати гладіаторські бої з добре озброєними воїнами. Після того, як вони неминуче програвали бої, з них живцем здирали шкіру на іншому вівтарі. Протягом наступних 20 днів здерту шкіру носили жерці божества, які проводили ритуали, присвячені родючості.

Тепер же дослідники виявили храм, присвячений богу – пірамідальну основу, на північ і південь від неї два вівтаря для жертвоприношень, і три кам'яні скульптури бога. Зображення представляли собою два черепи зі здертою шкірою і тулуб, який був вкритий шкірою жертви. Вага голів становив близько 200 кілограм, а висота – 70 сантиметрів.

Кругові вівтарі були діаметром близько трьох метрів і висотою 88 і 78 сантиметрів, відповідно. Дослідники припускають, що вони були частиною великого храму, який діяв з 1260 по 1456 роки.

Також, археологи знайшли біля стін міста Помпеї рештки коня в упряжці. Учені вважають це рідкісною цінною знахідкою.