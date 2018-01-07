Археологи виявили в "німецькому Стоунхенджі" сліди жертвоприношень
Дослідники виявили людські останки, місткості для пиття і сокири, які були поховані в ямах на місці розкопок біля села Пеммельте, розташованого в Німеччині приблизно в 130 кілометрах на північний захід від Берліна, повідомляє Live Science, інформує "Дзеркало тижня".
Жертви були скинуті в яму і, щонайменше, в одного з підлітків були зв'язані руки. Існує можливість того, що поховані люди були жертвами нападу, припускають вчені. Разом з тим, артефакти, знайдені поруч з ними, і те, що в похованні не було виявлено останків дорослих чоловіків, з більшою ймовірністю свідчить про те, що на цьому місці було скоєно людське жертвоприношення. Рештки датуються 2300 роком до нашої ери.
Вчені також виявили останки 13 чоловіків у віці від 17 до 30 років, які були поховані з іншої сторони пам'ятника. Разом з тим, на цих рештках не було знайдено жодних слідів насильницької смерті. При цьому, чоловіки були поховані без яких-небудь артефактів, а останки одного з них датуються 1900 роком до нашої ери.
"Німецький Стоунхендж" - доісторичний круговий пам'ятник, побудований з дерев'яних або кам'яних споруд. Він складається з декількох концентричних кіл, діаметр найбільшого досягає 115 метрів. Як і англійський Стоунхендж, ритуальна споруда біля села Пеммельте враховує рух сонця, рівнодення і сонцестояння.
Нагадаємо, у похованні, відомому як Лос Ламас, знайдено скелети 140 дітей віком від п'яти до 14 років. Їх принесли в жертву на ритуальній церемонії близько 550 років тому.
Раніше, шведські вчені знайшли стародавнє поховання людей, які стали жертвами масового вбивства понад півтори тисячі років тому.
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