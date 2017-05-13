Археологи знайшли в Єгипті 17 древніх мумій, – ФОТО

Єгипетські археологи знайшли 17 мумій, що добре збереглися, в катакомбах у провінції Ель-Мінья, приблизно 250 км на південь від Каїра.

Про це повідомляє BBC.

Давнє поховання знаходилося приблизно вісім метрів під землею.

Серед знахідок – саркофаги з вапняку і глини, труни з останками тварин і папірус зі староєгипетськими письменами.



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com

У 2016 році гробницю за допомогою радара знайшла група студентів Каїрського університету.



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com

Точний вік мумій поки не визначили.

Декан факультету археології Каїрського університету Мохаммед Хамза вважає, що вони датуються греко-римським періодом Єгипту. Ця епоха тривала близько 600 років після завоювання країни в 332 році до н. е. Олександром Македонським.



Фото: reuters.com

Єгипетська влада сподівається, що нові відкриття поліпшать туристичний імідж країни після революції 2011 року.

Археологи Каїрського університету, які ведуть розкопки, вважають, що в гробниці може перебувати не 17, а як мінімум 32 мумії, з-поміж яких рештки жінок, дітей і немовлят.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 травня, в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відбулася презентація колекції старожитностей Стародавнього Єгипту.