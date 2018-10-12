Митрополита УПЦ МП Іларіона не пропустили через КПВВ "Новотроїцьке", - єпархія

Архієрею Донецько-Маріупольської єпархії Української православної церкви Московського патріархату митрополиту Донецькому і Маріупольському Іларіону відмовили в перетині лінії розмежування в КПВВ "Новотроїцьке".

"9 грудня 2018 року представники влади України не дозволили правлячому архієрею Донецько-Маріупольської єпархії Української православної церкви Іларіону, митрополиту Донецькому і Маріупольському, перетнути лінію розмежування в офіційному пункті пропуску - КПВВ "Новотроїцьке", - повідомляють на сайті Донецької єпархії.

Митрополит Іларіон прямував з окупованого Донецька до Свято-Успенського Миколо-Василівського монастиря в селі Нікольське Волноваського району для здійснення традиційної спільної молитви в свято ікони Божої Матері "Знамення" 10 грудня.

СБУ дійсно анулювала пропуск Іларіону ще 7 грудня. Однак 8 грудня він повертався з Києво-Печерської Лаври в Донецьк і проблем під час проходження лінії розмежування не виникло, повідомили у прес-службі Донецької єпархії.