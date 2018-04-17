Ар'єв: у Європі процвітає мегакорупція на газових схемах

"Світова преса про це кілька днів кричить - а наші ЗМІ та експерти наче в рота води набрали"

Народний депутат Володимир Ар'єв повідомив, що в Євросоюзі розгортається скандал довкола "Газпрому" та "Північного потоку-2".

"В ЄС розгоряється величезний скандал навколо Північного Потоку і російського газового монополіста. Витік інформації показав що Єврокомісія у змові з Газпромом покривала зловживання", - написав депутат у Facebook.

"Світова преса про це кілька днів кричить - а наші ЗМІ та експерти наче в рота води набрали, хоча ця тема є стратегічно важливою для України у питанні протидії будівництву Північного Потоку-2. Розумію, неприємно усвідомлювати що топова європейська мегакорупція на газових схемах не лише існує, а й процвітає", - додав Ар'єв.

"Така страусяча позиція точно не допоможе відстояти українські інтереси в боротьбі проти корупційної змови Єврокомісії, німецького уряду і Газпрома. Переконаний, ця тема має стати однією з топових на ближчє майбутнє на всіх рівнях, бо виграти у такого картеля - завдання не з легких", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, що голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія може зберегти транзит газу через Україну.

Також глава Міненерго Росії Олександр Новак запевнив віце-голову Єврокомісії Мароша Шефчовича в готовності Москви постачати газ до Євросоюзу через Україну після 2019 року.

У свою чергу міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу після 2019 року в обсязі не менш ніж 40 млрд кубометрів, оскільки у іншому разі це буде економічно невигідно.

Довідка: Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м. газу в рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.

Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу має бути завершено в березні 2018 року, а другої - в 2019 році.

Інвестиції Газпрому в проект Турецького потоку на 2018 рік заплановані в розмірі 182,4 мільярда рублів (близько $3,2 млрд) проти 92,8 млрд руб (близько $1,6 млрд) у 2017 році. Вартість будівництва Турецького потоку оцінюють в $6 млрд.

Газпром почав будівництво в Чорному морі газопроводу Турецький потік 7 травня 2017 року.

Зазначимо, що Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему України.