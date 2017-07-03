Армія Асада повернула контроль над водопостачанням до Алеппо
Армія сирійського уряду за підтримки союзників вибила терористів "Ісламської держави" з території головного джерела води для Алеппо - насосної станції під містом, - повідомляє DW.
Бойовики ІД у вівторок, 7 березня, відступили, заявили спостерігачі Сирійського центру моніторингу за дотримання прав людини.
За повідомленнями, урядові війська, підтримувані російською авіацією, захопили селище Аль-Хафсех, де розташовані водоочисні споруди, звідки вода подається на Алеппо.
Територія на північний захід від міста була під контролем ісламістів протягом двох останніх місяців.
18 грудня у Сирії частина автобусів із повстанцями та їхніми сім’ями вирушила з останнього району східного Алеппо, зайнятого бойовиками.
Нагадаємо, що евакуація жителів захопленого сирійськими урядовими військами Алеппо була припинена через вибухи.
Згодом цивільні і повстанці чекали можливості залишили східне Алеппо. За даними ЮНІСЕФ, сотні дітей, у тому числі сироти, залишаються в пастці у східній частині міста.
Врешті-решт, Червоний Хрест відновив евакуацію людей зі східної частини сирійського Алеппо.
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