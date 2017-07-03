Армія Асада повернула контроль над водопостачанням до Алеппо

Територія на північний захід від міста була під контролем ісламістів протягом двох останніх місяців

Сирійська урядова армія відбила у "ІД" станцію, яка дає воду Алеппо.

Армія сирійського уряду за підтримки союзників вибила терористів "Ісламської держави" з території головного джерела води для Алеппо - насосної станції під містом, - повідомляє DW.

Бойовики ІД у вівторок, 7 березня, відступили, заявили спостерігачі Сирійського центру моніторингу за дотримання прав людини.

За повідомленнями, урядові війська, підтримувані російською авіацією, захопили селище Аль-Хафсех, де розташовані водоочисні споруди, звідки вода подається на Алеппо.

Територія на північний захід від міста була під контролем ісламістів протягом двох останніх місяців.

18 грудня у Сирії частина автобусів із повстанцями та їхніми сім’ями вирушила з останнього району східного Алеппо, зайнятого бойовиками.

Нагадаємо, що евакуація жителів захопленого сирійськими урядовими військами Алеппо була припинена через вибухи.

Згодом цивільні і повстанці чекали можливості залишили східне Алеппо. За даними ЮНІСЕФ, сотні дітей, у тому числі сироти, залишаються в пастці у східній частині міста.

Врешті-решт, Червоний Хрест відновив евакуацію людей зі східної частини сирійського Алеппо.