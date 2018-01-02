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Армія Асада розробляє нові види хімічної зброї, - ЗМІ

Вадміністрації президента США Дональда Трампа стурбовані планами Ассада
Уряд президента Сирії Башара Асада може розробляти нову, більш покращену хімічну зброю
Армія Асада розробляє нові види хімічної зброї, - ЗМІ Башар Асад. Фото: Reuters

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела в адміністрації президента США Дональда Трампа.

За словами співрозмовників агентства, до такого висновку вони прийшли після аналізу нещодавніх хімічних атак в Сирії.

Вони також припускають, що Сирія не знищила зброю, яка підпадала під ліквідацію в рамках Женевської угоди від 2013 року.

Чиновники в Білому домі також вважають, що Сирія може створювати нові види зброї, щоб поліпшити свій військовий потенціал або уникнути міжнародної відповідальності.

Нагадаємо, у квітні 2017 року місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися. За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.

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01 02 2018 21:26
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