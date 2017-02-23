Армія Іраку взяла під контроль аеропорт та військовий табір, які раніше контролювали терористи ІДІЛ
Армія Іраку вела запеклі бої з бойовиками ІДІЛ на злітно-посадковій смузі аеропорту Мосула, а будівля зазнала обстрілів, повідомляє Associated Press.
Наступ триває за підтримки авіації. Крім того, повідомляється, що військам вдалося взяти під контроль військовий табір Ель-Газлані, який раніше займали бойовики ІДІЛ.
Наразі тривають бої за західну частину Мосула.
Нагадаємо, що сьогодні зранку підрозділи спецпризначення іракської армії розпочали наступ на велику військову базу Газлані, розташовану поблизу аеропорту в західній частині захопленого терористами "Ісламської держави" міста Мосула.
Відзначимо, що масштабну операцію по визволенню західної частини Мосулу від бойовиків "Ісламського держави" Ірак розпочав 19 лютого.
Через наступ військ Іраку близько 350 тисяч неповнолітніх перебувають в пастці на західному Мосулі. Втеча для таких дітей та їх сімей не є виходом, оскільки їх можуть стратити бойовики ІДІЛ.
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