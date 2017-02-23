Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Армія Іраку взяла під контроль аеропорт та військовий табір, які раніше контролювали терористи ІДІЛ

Наразі тривають бої за західну частину Мосула
У ході наступу на Мосул армія Іраку в результаті запеклих боїв з терористами "Ісламської держави" взяла під контроль місцевий аеропорт і військовий табір Ель-Газлані
Армія Іраку взяла під контроль аеропорт та військовий табір, які раніше контролювали терористи ІДІЛ Фото: Reuters

Армія Іраку вела запеклі бої з бойовиками ІДІЛ на злітно-посадковій смузі аеропорту Мосула, а будівля зазнала обстрілів, повідомляє Associated Press.

Наступ триває за підтримки авіації. Крім того, повідомляється, що військам вдалося взяти під контроль військовий табір Ель-Газлані, який раніше займали бойовики ІДІЛ.

Наразі тривають бої за західну частину Мосула. 

Нагадаємо, що сьогодні зранку підрозділи спецпризначення іракської армії розпочали наступ на велику військову базу Газлані, розташовану поблизу аеропорту в західній частині захопленого терористами "Ісламської держави" міста Мосула.

Відзначимо, що масштабну операцію по визволенню західної частини Мосулу від бойовиків "Ісламського держави" Ірак розпочав 19 лютого. 

Через наступ військ Іраку близько 350 тисяч неповнолітніх перебувають в пастці на західному Мосулі. Втеча для таких дітей та їх сімей не є виходом, оскільки їх можуть стратити бойовики ІДІЛ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2017 14:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.