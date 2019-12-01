Армія отримає турецькі дрони Bayraktar - Порошенко

Угода "є частиною заходів із розширення військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною

"Укрспецекспорт" та турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії ударних турецьких дронів Bayraktar TB2.

"Ці новітні ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня окрім вискотехнологічних характеристик також можуть бути доозброєні сучасним високоточним ракетним озброєнням для знищення бронетехніки, інженерних та фортифікаційних споруд, а також морських цілей", - повідомив президент України Петро Порошенко.

Порошенко додав, що угода "є частиною заходів із розширення військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною і цілковито відповідає стратегічному курсу України до НАТО, його стандартів та відкритого світового ринку озброєння".