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Армія отримає турецькі дрони Bayraktar - Порошенко

Угода "є частиною заходів із розширення військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною
"Укрспецекспорт" та турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії ударних турецьких дронів Bayraktar TB2.
Армія отримає турецькі дрони Bayraktar - Порошенко Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Ці новітні ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня окрім вискотехнологічних характеристик також можуть бути доозброєні сучасним високоточним ракетним озброєнням для знищення бронетехніки, інженерних та фортифікаційних споруд, а також морських цілей",повідомив президент України Петро Порошенко.

Порошенко додав, що угода "є частиною заходів із розширення військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною і цілковито відповідає стратегічному курсу України до НАТО, його стандартів та відкритого світового ринку озброєння". 

Нагадаємо, що американський сенатор-республіканець Джон Баррассо закликав США і НАТО направити кораблі в Чорне море і надати Україні зброю.

 

 

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12 01 2019 12:15
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