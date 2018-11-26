Армію та СБУ приведено в повну бойову готовність

У спецслужбі посилили "контррозвідувальні заходи для недопущення на території України інших провокацій спецслужб РФ і дестабілізації ситуації всередині країни"

За фактом агресії Росії проти українських судів в Азовському морі відкрито кримінальне провадження, а весь особовий склад Служби безпеки України приведено в повну бойову готовність.

"За фактом агресивних дій Російської Федерації в Керченській протоці слідчими Служби безпеки України та військової прокуратури здійснюються невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження за ст. 437 Кримінального кодексу України Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, зареєстрованого Прокуратурою Південного регіону. Особовий склад СБУ приведений в повну бойову готовність", - , йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Також у спецслужбі посилили "контррозвідувальні заходи для недопущення на території України інших провокацій спецслужб РФ і дестабілізації ситуації всередині країни".

Про повну бойову готовність повідомляє також прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"На підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення правового режиму воєнного стану, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України віддав розпорядження про приведення з'єднань і частин Збройних Сил України в бойову готовність "повна", - йдеться в повідомленні.

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