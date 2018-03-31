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Арнольду Шварценеггеру замінили серцевий клапан

За словами представника актора, його стан стабільний
Американський кіноактор та екс-губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер 30 березня переніс операцію на серці.
Арнольду Шварценеггеру замінили серцевий клапан Фото: gettyimages.com

70-річному акторові і політику замінили легеневий клапан, з яким він жив з 1997 року.

Операція пройшла успішно.

За твердженням прес-секретаря Шварценеггера, першими його словами після наркозу були "I'm back" ("Я повернувся").

Представник актора також заявив, що процедура була плановою і проводилася за допомогою катетера. Спочатку повідомлялося, що це була екстрена операція на відкритому серці.

"I'll be back" ("Я повернусь") – культова фраза, яку герой Арнольда Шварценеггера говорив у серії фільмів "Термінатор" (і яку актор пародіював в багатьох інших фільмах). У фільмі "Термінатор 3: Повстання машин" він сказав "I'm back" ("Я повернувся").

Нагадаємо, португальський співак, 27-річний Сальвадор Собрал, який переміг на пісенному конкурсі "Євробачення-2017" у Києві, успішно переніс операцію з пересадки серця.

У Британії вперше провели операцію з пересадки серця немовляті.

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31 03 2018 19:00
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