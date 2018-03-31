Арнольду Шварценеггеру замінили серцевий клапан
70-річному акторові і політику замінили легеневий клапан, з яким він жив з 1997 року.
Операція пройшла успішно.
За твердженням прес-секретаря Шварценеггера, першими його словами після наркозу були "I'm back" ("Я повернувся").
Представник актора також заявив, що процедура була плановою і проводилася за допомогою катетера. Спочатку повідомлялося, що це була екстрена операція на відкритому серці.
"I'll be back" ("Я повернусь") – культова фраза, яку герой Арнольда Шварценеггера говорив у серії фільмів "Термінатор" (і яку актор пародіював в багатьох інших фільмах). У фільмі "Термінатор 3: Повстання машин" він сказав "I'm back" ("Я повернувся").
Нагадаємо, португальський співак, 27-річний Сальвадор Собрал, який переміг на пісенному конкурсі "Євробачення-2017" у Києві, успішно переніс операцію з пересадки серця.
У Британії вперше провели операцію з пересадки серця немовляті.
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