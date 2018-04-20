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Арсен Венгер покинув "Арсенал"

Венгер працює з "гармашами" з 1996 року
Лондонський "Арсенал" офіційно повідомив про рішення Арсена Венгера покинути клуб влітку 2018 року.
Арсен Венгер покинув "Арсенал" Фото: arsenal.com

"Після ретельних роздумів та обговорень з клубом я вирішив, що настав час покинути "Арсенал". Я вдячний за можливість працювати тут так багато років.

Я хочу подякувати персоналу, гравцям, директорам, які роблять цей клуб особливим", – заявив Венгер, інформує офіційний сайт "канонірів".

Нагадаємо, що контракт французького тренера закінчувався влітку 2019 року.

Венгер працює з "гармашами" з 1996 року. Арсен виграв з "Арсеналом" три чемпіонства, сім Кубків Англії та стільки ж Суперкубків Англії.

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20 04 2018 12:57
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