Арсен Венгер покинув "Арсенал"

Венгер працює з "гармашами" з 1996 року

Лондонський "Арсенал" офіційно повідомив про рішення Арсена Венгера покинути клуб влітку 2018 року.

"Після ретельних роздумів та обговорень з клубом я вирішив, що настав час покинути "Арсенал". Я вдячний за можливість працювати тут так багато років.

Я хочу подякувати персоналу, гравцям, директорам, які роблять цей клуб особливим", – заявив Венгер, інформує офіційний сайт "канонірів".

Нагадаємо, що контракт французького тренера закінчувався влітку 2019 року.

Венгер працює з "гармашами" з 1996 року. Арсен виграв з "Арсеналом" три чемпіонства, сім Кубків Англії та стільки ж Суперкубків Англії.