"Арсенал" переміг "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє "Укрінформ".
Доля поєдинку на лондонській арені "Емірейтс" вирішилась в другому таймі протягом трьох хвилин. Спочатку Граніт Джака пробивав метрів з тридцяти, а Андер Еррера спиною закинув м'яч у ворота Давіда Де Хеа по недосяжній для іспанця траєкторії. А потім Алекс Окслейд-Чемберлен класно подав з флангу, а Данні Уелбек влучно вдарив головою під поперечину.
Ця перемога стала для Арсена Венгера першою над Жозе Моурінью в англійській Прем’єр-лізі (АПЛ). Також "МЮ" сьогодні перервав серію з 25 матчів без поразок в чемпіонаті.
Тепер "Арсенал" має 53 очки, зігравши при цьому 34 матчі. У "МЮ" на два очки більше, але провела команда Моурінью 35 поєдинків. Після цього туру відставання "Арсеналу" від топ-четвірки становить шість очок, а "МЮ" – чотири.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" достроково став чемпіоном української футбольної першості.
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