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"Арсенал" переміг "Манчестер Юнайтед"

Арсен Венгер вперше обіграв Жозе Моурінью
Лондонський "Арсенал" обіграв "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:0 в центральному матчі європейського футбольного вік-енду.
"Арсенал" переміг "Манчестер Юнайтед" Фото: ukrinform.com

Про це повідомляє "Укрінформ".

Доля поєдинку на лондонській арені "Емірейтс" вирішилась в другому таймі протягом трьох хвилин. Спочатку Граніт Джака пробивав метрів з тридцяти, а Андер Еррера спиною закинув м'яч у ворота Давіда Де Хеа по недосяжній для іспанця траєкторії. А потім Алекс Окслейд-Чемберлен класно подав з флангу, а Данні Уелбек влучно вдарив головою під поперечину.

Ця перемога стала для Арсена Венгера першою над Жозе Моурінью в англійській Прем’єр-лізі (АПЛ). Також  "МЮ" сьогодні перервав серію з 25 матчів без поразок в чемпіонаті.

Тепер "Арсенал" має 53 очки, зігравши при цьому 34 матчі. У "МЮ" на два очки більше, але провела команда Моурінью 35 поєдинків. Після цього туру відставання "Арсеналу" від топ-четвірки становить шість очок, а "МЮ" – чотири.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" достроково став чемпіоном української футбольної першості.

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07 05 2017 22:10
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