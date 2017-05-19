Арсеній Яценюк: Головна мета моєї країни - стати членом НАТО

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк сподівається, що "питання України буде піднято на саміті Великої сімки".

"Головна мета моєї країни - стати членом НАТО. Сьогодні українське військо захищає не тільки територіальну цілісність України - ми захищаємо кордони країн-членів НАТО", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в інтерв’ю телеканалу CBC у ході робочого візиту до Канади, повідомляє прес-служба НФ.

"Очікую, що питання України буде піднято на саміті Великої сімки, і ми покладаємося на ваш уряд, вашого прем’єр-міністра, міністра закордонних справ у підтримці українського народу", - додав він.

Арсеній Яценюк наголосив, що "Росія постійно звинувачує НАТО в тому, що воно практично несе загрозу Росії".

"Але загроза вільному світу - це Російська Федерація. Вони незаконно анексували Крим, направили свої війська в Донецьк і Луганськ в моїй країні. І президент Путін вчинив міжнародний злочин", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Відповідаючи на запитання журналіста, який меседж від прем’єр-міністра Канади Україна хотіла б почути на саміті НАТО, Арсеній Яценюк сказав: "Основний меседж - що Росія несе загрозу вільному світові, країнам-членам НАТО і насамперед моїй країні".

"Вони вторглися в Грузію, і світ був глухий до слів президента Путіна. Чесно кажучи, після 2008-го ми не винесли жодних уроків - що Путін піде далі і далі. Єдина мова, яку він розуміє, - це мова сили. Мова єдності і дотримання своїх принципів. Принципів демократії, прав та свобод", - зазначив лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк висловив впевненість, що Україна досягне своєї мети і стане членом Альянсу: "Ми дуже реалістичні. Це не відбудеться сьогодні, чи завтра вранці, чи під час наступного саміту НАТО. Але це точно відбудеться".

"Хтось може сказати, що ми видаємо бажане за дійсне. Але нагадаю, що коли президент Рейган сказав "знесіть цю стіну", цю стіну реально знесли. Ніхто не вірив, що балтійські країни стануть членами НАТО, але це відбулося. Ніхто не вірив, що Польща стане членом ЄС - і це відбулося. І я ціную роль Канади та вашого уряду. І знову-таки, сподіваюся, що ваш уряд підніме українське питання, і воно буде на радарах НАТО і Великої вісімки", - додав він.

Лідер "Народного фронту" високо оцінив чітку позицію уряду Канади у питанні необхідності відновлення територіальної цілісності України, а також подякував за підтримку в процесі навчань українських військових.

"Що необхідно українському війську, аби стати більш ефективним і щоб українська армія могла більше взаємодіяти з арміями країн-членів НАТО? Оборонювальна зброя і тренувальна місія, яка була започаткована вашим урядом кілька років тому… Ми висловлюємо вдячність вашим чоловікам і жінкам в уніформах, які тренують українських солдатів", - сказав він.

Водночас Арсеній Яценюк висловив сподівання, що відповідна військова тренувальна місія буде продовжена: "Ми спираємося на вашу підтримку, і ми її отримуємо. Ми очікуємо, що ця місія буде продовжена і навіть розширена".