Арсеній Яценюк: Головою Центрального банку має бути повністю аполітична фігура, - ВІДЕО
Він нагадав, що 2004 року під час Помаранчевої революції виконував обов’язки голови Нацбанку.
"Рішення, які я приймав, не були політичні. Тоді ми зупинили падіння національної грошової одиниці і врятували банківську систему. По тій простій причині, що тоді я не був афілійований з жодною політичною силою", - заявив Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова" на телеканалі "ICTV" в понеділок, 27 лютого.
Арсеній Яценюк наголосив на необхідності розширення функцій Національного банку. За чинним законодавством, нагадав він, Нацбанк виконує дві функції – стабільність національної грошової одиниці та стабільність цін. Водночас, у провідних країнах світу, наприклад Сполучених Штатах Америки, федеральна резервна система має ще дві ключові цілі - створення робочих місць і запуск економіки: "Парламенту необхідно внести зміни до Конституції і додати Національному банку ці дві функції".
Серед основних завдань для Національного банку на сьогодні лідер "Народного фронту" назвав надання "дешевих і довгих кредитів", "аби кожен малий підприємець міг отримати кредит і запустити бізнес, - і не під 25% річних".
Арсеній Яценюк наголосив, що зараз в Україні кардинально змінилася банківська система: "80 банків ліквідовано. Мільйони людей втратили свої заощадження. І зараз держава після націоналізації "Приватбанку" стала найбільшим власником банків країни. Тобто в держави зараз сконцентровано понад 50% всієї банківської системи".
Лідер "Народного фронту" також висловив переконання, що кожен банк повинен стати спеціалізованим. Так, державний Експортно-імпортний банк повинен кредитувати виключно індустріальну економіку країни, яка продає українські товари на експорт, "Ощадбанк" і "Приватбанк" мають кредитувати малий і середній бізнес, "Укргазбанк" - великі промислові, в тому числі й державні підприємства.
Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що очільниця Нацбанку України Валерія Гонтарева найближчим часом може піти у відставку.
Претендентами на її місце називали колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюк і третього президента Віктора Ющенка.
У свою чергу, Національний банк заперечує можливе звільнення голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
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