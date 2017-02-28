Арсеній Яценюк: Головою Центрального банку має бути повністю аполітична фігура, - ВІДЕО

Відповідаючи на запитання стосовно чуток про можливість його призначення очільником Центрального банку, Арсеній Яценюк підкреслив: "Я не збираюсь ставати головою Національного банку України. Головою Центрального банку повинна бути повністю аполітична фігура"

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що керівником Національного банку України повинен стати виключно фаховий економіст-банкір, який є аполітичною фігурою.

Він нагадав, що 2004 року під час Помаранчевої революції виконував обов’язки голови Нацбанку.

"Рішення, які я приймав, не були політичні. Тоді ми зупинили падіння національної грошової одиниці і врятували банківську систему. По тій простій причині, що тоді я не був афілійований з жодною політичною силою", - заявив Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова" на телеканалі "ICTV" в понеділок, 27 лютого.

Арсеній Яценюк наголосив на необхідності розширення функцій Національного банку. За чинним законодавством, нагадав він, Нацбанк виконує дві функції – стабільність національної грошової одиниці та стабільність цін. Водночас, у провідних країнах світу, наприклад Сполучених Штатах Америки, федеральна резервна система має ще дві ключові цілі - створення робочих місць і запуск економіки: "Парламенту необхідно внести зміни до Конституції і додати Національному банку ці дві функції".

Серед основних завдань для Національного банку на сьогодні лідер "Народного фронту" назвав надання "дешевих і довгих кредитів", "аби кожен малий підприємець міг отримати кредит і запустити бізнес, - і не під 25% річних".

Арсеній Яценюк наголосив, що зараз в Україні кардинально змінилася банківська система: "80 банків ліквідовано. Мільйони людей втратили свої заощадження. І зараз держава після націоналізації "Приватбанку" стала найбільшим власником банків країни. Тобто в держави зараз сконцентровано понад 50% всієї банківської системи".

Лідер "Народного фронту" також висловив переконання, що кожен банк повинен стати спеціалізованим. Так, державний Експортно-імпортний банк повинен кредитувати виключно індустріальну економіку країни, яка продає українські товари на експорт, "Ощадбанк" і "Приватбанк" мають кредитувати малий і середній бізнес, "Укргазбанк" - великі промислові, в тому числі й державні підприємства.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що очільниця Нацбанку України Валерія Гонтарева найближчим часом може піти у відставку.

Претендентами на її місце називали колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюк і третього президента Віктора Ющенка.

У свою чергу, Національний банк заперечує можливе звільнення голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.