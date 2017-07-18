Арсеній Яценюк наголосив, що нині для України чітко визначено її місце – "це місце в єдиній європейській сім'ї": "Ми довго йшли до цього. Росія нам не давала можливості це зробити"

"Україна потребує юридично зобов'язуючих безпекових гарантій, при яких жодна країна, в тому числі і Російська Федерація, не буде порушувати територіальну цілісність і суверенітет української держави", - наголосив лідер партії "Народний фронт", Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час урочистого засідання Кабінету Міністрів, присвяченого 100-річчю Уряду України.

"Сьогодні питання членства України в Європейському Союзі стоїть на порядку денному для України, і переконаний, що настане час, коли для всіх країн-членів ЄС це так само стане нагальним питанням - прийняття України до Європейського Союзу", - наголосив він, інформує прес-служба НФ.

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що питання безпеки держави є сьогодні надважливим – "військо, армія і захист нашої нації": "Росія саме мілітарними, військовими заходами намагалась і намагається знищити українську державу".

"Тому Україна потребує безпекових гарантій. Не тих гарантій, які були підписані Будапештським меморандумом, а юридично зобов'язуючих гарантій для української держави, при яких жодна країна, в тому числі і Російська Федерація, не буде порушувати територіальну цілісність і суверенітет української держави", - наголосив Арсеній Яценюк.

"Найкраща гарантія української безпеки – це членство України в НАТО. Не всі країни-члени НАТО готові до прийняття такого рішення. Український народ до цього готовий. І саме тому Україні необхідно продовжувати реформу Збройних Сил для того, щоби Збройні Сили України повністю відповідали стандартам Альянсу", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк зазначив, що нинішній захід "має дуже глибокі історичні корені": "Незважаючи на ті випробування, які наша українська держава і український народ відчуває протягом останнього століття, нам вдалося зберегти нашу країну".

"Ми пройшли світові війни, ми пройшли голодомори, совєтську окупацію. Ми пройшли винищення української політичної еліти - цілеспрямоване винищення радянською владою кращих синів і доньок України. Але ми встояли", - сказав він.

Зі столітньої історії треба зробити висновки, наголосив лідер "Народного фронту": "Історія повторилася знову. Але на сьогодні вона повторилася зовсім по-іншому, ніж 100 років тому. 100 років тому Росія відправила свої війська для того, щоб знищити молоду українську демократію. Три роки тому Росія відправила свої війська до Криму, Донецька і Луганська, щоб знищити незалежну Україну".

"Ми постали перед екзистенційним питанням виживання української держави. І ми не повторили помилок, які, на превеликий жаль, призвели колись до падіння незалежної України. Ми знайшли в собі сили, незважаючи на внутрішній політичний супротив, який є сьогодні в Україні так само, як і 100 років тому, поставити інтереси держави і нації вище, ніж особисті", - наголосив він.

Арсеній Яценюк висловив сподівання, що за певний час "на цьому місці буде Прем'єр-міністр незалежної України – члена Європейського Союзу та члена НАТО".

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком заявив, що країни НАТО і Україна визначатимуть, коли настане час членства в Альянсі.

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що комісія Україна-НАТО погодила початок діалогу про подачу Україною заявки на отримання плану дій щодо членства в альянсі.