Арсеній Яценюк: "Переломний момент" - це фільм про реальних героїв та правду про Україну, - ВІДЕО ФОТО

Арсеній Яценюк запрошений на прем’єру як один із учасників фільму, що давав для нього інтерв'ю

У четвер, 16 лютого, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк взяв участь в українській прем’єрі документального фільму "Переломний момент: Війна за демократію в Україні", знятого американським документалістом, володарем трьох Оскарів Марком Джонатаном Харрісом у співпраці з українським режисером Олесем Саніним.

Фільм охоплює період 2013-2016 років, який обернувся для України часом величезних випробувань і викликів.

Лідер "Народного фронту" подякував Марку Харрісу та Лесю Саніну за їх роботу: "Цей фільм є відповіддю в тому числі на ту неправду, яку розповсюджує Росія і наші вороги".

"Це фільм про реальних героїв – про людей, які віддають своє життя для того, щоб Україна була незалежною державою. Це не актори, а справжні люди, які довели своєю відданістю, що вони борються за країну. Тому їм найбільша пошана", - сказав він.



Фото: nfront.org.ua

"Переломний момент", зазначив лідер "Народного фронту", - "це витвір мистецтва, який відображає долю і дух українського народу": "Цей фільм говорить правду для всього світу: про Майдан, про незаконну анексію Криму Російською Федерацією, про російське захоплення Донецька і Луганська та про Україну, яка бореться за свою незалежність. А правда – це те, чого сьогодні потребує світ".

"Основний здобуток цього фільму – це справжні люди. І те, як вони показані в цьому фільмі, заслуговує на четвертий Оскар для Марка Джонатана Харіса", - сказав Арсеній Яценюк.



Фото: nfront.org.ua

Нагадаємо, що до прем’єрного показу в Україні фільм "Переломний момент" уже взяв участь в одному з найповажніших фестивалів документального кіно Hot Springs Documentary Film Festival у США в жовтні 2016 року, того ж року отримав визнання як найкращий документальний фільм на кінофестивалі EtCultura (штат Флорида, США), а нещодавно став учасником Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі (Santa Barbara International Film Festival).



Фото: nfront.org.ua

За час роботи над фільмом було записано 86 інтерв’ю з учасниками подій на Майдані та сході України і зафільмовано майже 600 годин робочого кіноматеріалу. Телевізійна прем’єра стрічки запланована до виходу в ефір провідних каналів України 20 лютого 2017 року.