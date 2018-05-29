Арсеній Яценюк: Торг із Путіним принижує Європу
"Комерційний торг з Путіним - це не лише драматичний прорахунок, це принижує Європу. Це - підрив основ європейської безпеки. Саме цю безпеку сьогодні захищає Україна", - пише у своєму дописі на Facebook лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.
Він нагадав, що сьогодні в Україні розпочинається візит Федерального Президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра: "Це - важлива подія для наших відносин. Але це також привід для відвертої розмови".
Чимало останніх подій у відносинах між європейськими столицями та Москвою, підкреслив він, "викликають тривогу і потребують роз’яснення".
"Наше найважливіше запитання стосується комерціалізації цінностей, з якими завжди асоціювали провідних партнерів у Європі. І Україна має право на таке запитання", - наголосив Арсеній Яценюк.
"Нам важко пов’язати цінності Об’єднаної Європи із наміром німецьких колег реалізувати з путінською Росією проект "Північний потік-2", написав він.
Цей проект, за словами лідера "Народного фронту", ніколи не мав комерційного характеру: "Насправді він є проектом геополітичної корупції з боку Росії, який здатний завдати непоправної шкоди стратегічним інтересам усієї Європи".
"Не менш непросто нам зрозуміти доброзичливу манеру і заохочуючі жести, які позавчора демонстрував у Санкт-Петербурзі Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з вбивцею, на руках якого невинні життя пасажирів рейсу MH17 і понад десяти тисяч невинних українців", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Окрім ясності стосовно "Північного потоку-2", за його словами, необхідно почути від наших партнерів, "яким чином сприймати багатомільярдну інвестицію французької компанії Total у російську економіку".
"Нам також хотілося б зрозуміти, що мав на увазі Президент Макрон, коли сказав, що "визнає роль, яку вибудувала Росія для себе у найближчому оточенні та в деяких інших регіонах світу...", - підкреслив лідер "Народного фронту".
"Нам не здалося? Світ справді почув слова про "визнання ролі Росії"? Яку саме роль Росії світові варто, відтак, визнати і, очевидно, прийняти? Роль вбивці, ката і загарбника? Яким чином нам слід зрозуміти слова Президента Франції про те, що "м’яч" знаходиться й на боці України? Невже?", - написав він.
Якщо є відповідь на ці запитання, то хотілося б почути й реакцію на інші, зазначив Арсеній Яценюк: "Які саме цінності підтримують німецькі та французькі капіталовкладення в економіку Росії? Як такі дії відповідають санкційній політиці Заходу проти держави, яка свідомо порушує міжнародні норми і принципи?".
"Можливо, це допоможе вплинути на режим президента Путіна? Можливо, це зупинить агресію Росії проти України та Заходу? Можливо, це допоможе зупинити репресії проти українців та кримських татар на окупованих Росією територіях, а нам усім - звільнити Олега Сєнцова та інших наших полонених? Можливо, це поверне в Росію демократію та здоровий глузд? Я вельми сумніваюся, що така політика допоможе у цьому", - наголосив він.
"Але я не сумніваюся, що правда - на боці України. Для нашого народу Об’єднана Європа - це не проект бізнесу та комерційних інтересів. Для нас Об’єднана Європа - це цінності та принципи, які хочемо досягти. Хочу вірити, що наші партнери розуміють мою думку", - написав лідер "Народного фронту".
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