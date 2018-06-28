У Конституції треба визначити курс на членство України в ЄС і НАТО, - Яценюк
"Сьогодні є однозначна воля більшості українського народу: Україна має бути в ЄС і в НАТО", - написав лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в авторській колонці на Цензор.нет у День Конституції України 28 червня.
Нагадаємо, під час з`їзду партії "Народний фронт" у листопаді 2017 року Арсеній Яценюк звернувся до західних партнерів підписати план дій щодо членства України в НАТО і надати чіткий план для членства України в ЄС, як було зроблено для встановлення безвізового режиму між ЄС і Україною.
"Нам потрібно відновити переговори і підписати план дій України щодо членства в Альянсі. Колективна безпека в НАТО - це майбутнє України, і це той шлях, який забезпечить нам безпеку наших кордонів, укріпить Альянс і безпеку в світі", - наголосив він.
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