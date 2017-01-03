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Арсеній Яценюк здійснить візит до Лондона

У рамках візиту заплановані зустрічі Арсенія Яценюка з членами уряду Великої Британії, парламентаріями, експертами
1-3 березня лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк перебуватиме з візитом у Лондоні на запрошення Королівського Інституту міжнародних відносин "Chatham House".
Арсеній Яценюк здійснить візит до Лондона Арсеній Яценюк Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Арсеній Яценюк зустрінеться з Державним секретарем Великої Британії з питань оборони Майклом Феллоном, Міністром у справах Європи та Північної і Південної Америк сером Аланом Дунканом, представниками українсько-британської парламентської групи дружби.

Ці зустрічі будуть насамперед присвячені консолідації міжнародних сил для підтримки України та протидії російській агресії. Йтиметься також про допомогу Великої Британії у продовженні реформаторських змін у нашій державі.

3 березня Арсеній Яценюк візьме участь у дискусії "Зміцнення України: Роль національних і міжнародних організацій" у Королівському Інституті міжнародних відносин "Chatham House".

Цього ж дня відбудеться зустріч Арсенія Яценюка з прем’єр-міністром Великої Британії у 2010-2016 роках Девідом Кемероном.

Нагадаємо, що лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк виступає за те, аби країни-підписанти Будапештського меморандуму стали учасниками Мінського переговорного процесу "з дуже чіткою і жорсткою позицією щодо повної і беззаперечної підтримки територіальної цілісності України".

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01 03 2017 12:29
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