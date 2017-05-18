Арсеній Яценюк зустрівся із парламентарями Канади

У четвер, 18 травня, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час візиту до Оттави зустрівся з членами Парламенту Канади.

Арсеній Яценюк підкреслив, що кілька років тому "український народ розпочав боротьбу за свою гідність та свободу": "Ця боротьба триває".

"Народ Канади стояв і стоїть з українським народом плече до плеча. Це український народ справді розуміє та відчуває", - сказав він.

Лідер "Народного фронту" наголосив, що перед Україною досі стоять надсерйозні виклики: Росія незаконно анексувати Крим, російські війська досі перебувають в Донецьку й Луганську, і президент Путін не хоче відновлення територіальної цілісності України".

"Переконаний, що РФ несе загрозу безпеці України, Канади та всього вільного світу", - наголосив він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що так звана політика змовчування "багато коштувала для Грузії, для України, Придністров'я - для цілої низки країн": "Та найбільше для моєї країни, адже досі зростає кількість загиблих, обстріли не припиняються. Кілька днів тому ми втратили чотирьох мирних жителів, тож кількість жертв серед мирного населення теж зростає".

"Але попри це ми - єдина країна в Європі, яка бореться проти регулярної російської армії, і ми стримали Росію", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Лідер "Народного фронту" звернувся до парламентарів: "Ми дуже цінуємо підтримку уряду Канади і вашого народу в тому, аби зробити українське військо сильнішим і ефективнішим. Ми показали всім, що ми з Канадою не лише партнери, а близькі друзі".

Нагадаємо, що у четвер, 18 травня, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час візиту до Оттави взяв участь у церемонії підняття кримськотатарського прапора в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.