Сербські педагоги та студенти будуть волонтерити в кримському "Артеку"

Російська сторона заявляє, що "Артек", який розташований на окупованій території, єдиний в їх країні міжнародний дитячий центр

У Белграді Міністерство освіти, науки і технологічного розвитку Сербії та міжнародний дитячий центр "Артек", що розташовується в анкесованому Криму, підписали угоду, в рамках якої сербські педагоги та студенти будуть волонтерити на півострові.

Угода була підписана у середу, 20 вересня, директором центру "Артек" Олексієм Каспржака та заступником міністра освіти, науки і технологічного розвитку Сербії Олександром Пайічем, повідомляє сайт "Артеку".

У рамках угоди, студенти та педагоги з Сербії, які вивчають або викладають російську мову, зможуть приїжджати в "Артек" для волонтерства.

На церемонії підписання тристоронньої угоди Олексій Каспржак сказав, що "Артек" відкритий для дітей з Сербії.

"Артек" - це образ добросусідства і гостинності. Коли діти зустрічають щось нове, вони збагачуються. Я дуже сподіваюся, що з приїздом сербських хлопців життя "Артеку" стане більш насиченим, і життя дітей, які до нас приїдуть, буде повнішим", - заявив директор "Артеку".

У свою чергу Олександр Пайіч висловив російській стороні вдячність за можливість спільної роботи з "Артеком" в галузі освіти.

Напередодні візиту до Сербії, Каспржак нагадав, що табір на окупованій території - єдиний в Росії міжнародний дитячий центр.

Нагадаємо, що Оболонський суд Києва наклав арешт на майно дитячого табору "Артек" в анексованому Росією Криму.