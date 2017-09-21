Сербські педагоги та студенти будуть волонтерити в кримському "Артеку"
Угода була підписана у середу, 20 вересня, директором центру "Артек" Олексієм Каспржака та заступником міністра освіти, науки і технологічного розвитку Сербії Олександром Пайічем, повідомляє сайт "Артеку".
У рамках угоди, студенти та педагоги з Сербії, які вивчають або викладають російську мову, зможуть приїжджати в "Артек" для волонтерства.
На церемонії підписання тристоронньої угоди Олексій Каспржак сказав, що "Артек" відкритий для дітей з Сербії.
"Артек" - це образ добросусідства і гостинності. Коли діти зустрічають щось нове, вони збагачуються. Я дуже сподіваюся, що з приїздом сербських хлопців життя "Артеку" стане більш насиченим, і життя дітей, які до нас приїдуть, буде повнішим", - заявив директор "Артеку".
У свою чергу Олександр Пайіч висловив російській стороні вдячність за можливість спільної роботи з "Артеком" в галузі освіти.
Напередодні візиту до Сербії, Каспржак нагадав, що табір на окупованій території - єдиний в Росії міжнародний дитячий центр.
Нагадаємо, що Оболонський суд Києва наклав арешт на майно дитячого табору "Артек" в анексованому Росією Криму.
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