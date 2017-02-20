Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Артеменка виключили з Радикальної партії

Фракція буде вимагати від депутата скласти мандат
Радикальна партія Олега Ляшка виключила Андрія Артеменка зі складу фракції.
Артеменка виключили з Радикальної партії Фото:pravda.com.ua

"Рішення фракції Радикальної партії Ляшка - виключити Андрія Артеменка зі складу фракції і вимагати від нього скласти мандат, отриманий за списком РПЛ", - написав член фракції Андрій Лозовий у Facebook.

Артеменко під час виборів був 16 у списку Радикальної партії. Він є заступником голови комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції.

Лідер РПЛ Олег Ляшко обіцяє ініціювати розслідування щодо так званого мирного плану народного депутата Артеменка.

Про це він заявив журналістам після засідання фракції.

"Я вважаю, що це має бути предметом розслідування СБУ -  появи цієї публікації, тому що йдеться про зазіхання територіальної цілісності. Я не виключаю, що за цим стоять антиукраїнські сили: Льовочкін, Бойко, Медведчук, Онищенко і інші", - зазначив він.

На уточнення журналістів, чи Ляшко звернеться з цього приводу до СБУ, політик заявив:

"Я вже ініціюю розслідування СБУ. І тому Артеменко має здати мандат", - сказав він.

Водночас нардеп Сергій Лещенко зазначив, що пропозицію здати окупований Крим в оренду Росії, яку висловив народний депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко, насправді сформулювали лідери Опозиційного блоку після консультацій з владою РФ.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2017 19:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
НАБУ сбивает стоимость госкомпаний "под Фирташа"?

НАБУ сбивает стоимость госкомпаний "под Фирташа"?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat