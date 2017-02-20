Артеменка виключили з Радикальної партії

Радикальна партія Олега Ляшка виключила Андрія Артеменка зі складу фракції.

"Рішення фракції Радикальної партії Ляшка - виключити Андрія Артеменка зі складу фракції і вимагати від нього скласти мандат, отриманий за списком РПЛ", - написав член фракції Андрій Лозовий у Facebook.

Артеменко під час виборів був 16 у списку Радикальної партії. Він є заступником голови комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції.

Лідер РПЛ Олег Ляшко обіцяє ініціювати розслідування щодо так званого мирного плану народного депутата Артеменка.

Про це він заявив журналістам після засідання фракції.

"Я вважаю, що це має бути предметом розслідування СБУ - появи цієї публікації, тому що йдеться про зазіхання територіальної цілісності. Я не виключаю, що за цим стоять антиукраїнські сили: Льовочкін, Бойко, Медведчук, Онищенко і інші", - зазначив він.

На уточнення журналістів, чи Ляшко звернеться з цього приводу до СБУ, політик заявив:

"Я вже ініціюю розслідування СБУ. І тому Артеменко має здати мандат", - сказав він.

Водночас нардеп Сергій Лещенко зазначив, що пропозицію здати окупований Крим в оренду Росії, яку висловив народний депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко, насправді сформулювали лідери Опозиційного блоку після консультацій з владою РФ.