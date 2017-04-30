Артеменко обіцяє судитися, якщо його позбавлять громадянства України
Про це пише 112.ua.
"Головне питання – підписав президент цей указ чи ні, порушена Конституція України чи ні. Оскільки в Конституції України прописано, що громадянин може припинити громадянство України лише за власним бажанням. Мені нічого не відомо про цей указ, і для з'ясування цього інформаційного витоку, оскільки розуміємо, що інформація пішла від Олега Ляшка, я подав офіційний депутатський запит до Адміністрації президента, щоб зрозуміти офіційну позицію президента. Якщо так – буде відповідна реакція. Якщо немає – такого політика, як Олег Ляшко, треба судити", – заявив Артеменко.
Артеменко заявив, що можливе рішення про позбавлення громадянства України через нібито наявність другого громадянства – Канади, – є необгрунтованим. За його словами, він анулював канадський паспорт ще 2014 року.
"Ще в 2014 році, коли я дізнався, що буду зареєстрований кандидатом у народні депутати від "Радикальної партії", я офіційно звернувся до відповідних установ і анулював свій паспорт і подав заяву про припинення громадянства", – сказав нардеп.
Також він уточнив, що перебуває зараз у Вашингтоні, а не у Відні, як раніше повідомляли ЗМІ.
Нагадаємо, наприкінці лютого депутат Верховної Ради Андрій Артеменко на прес-конференції повідомив подробиці свого "плану нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій. Згодом прокуратура допитала народного депутата.
Генпрокуратура хоче позбавити депутата Артеменка українського громадянства. Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко стверджує, що Порошенко вже підписав указ про припинення громадянства депутата Андрія Артеменка.
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