Артеменко планує представити свій "мирний план" у Вашингтоні

На його думку, адміністрація США шукає нових людей щоб покласти край конфлікту

Виключений з фракції РПЛ народний депутат Андрій Артеменко збирається публічно представити свій план по зняттю санкцій з Росії у Вашингтоні.

"Це вирішено, що в найближчі тижні буде проведена презентація (ініціативи) у Вашингтоні, на якій будуть також присутні конгресмени і сенатори, які мене підтримують", - сказав Артеменко, відмовившись назвати імена згаданих ним чиновників.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

Він заявив, що ЗМІ перекрутили деякі деталі його плану, зокрема, те, що його ініціатива передбачає передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

На його думку, адміністрація США шукає нових людей щоб покласти край конфлікту.

"Я впевнений, що зараз відповідний час, коли адміністрація Трампа шукає новий людей, які зможуть розібратися з цим по-справжньому складним завданням", - зазначив депутат.

Він завив, що його виключення з фракції РПЛ і звинувачення у зраді "істерія", що підтверджує нездатність української влади прийняти альтернативну точку зору.

Як відомо, Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо народного депутата Андрія Артеменка про державну зраду.

Раніше в американській пресі з'явилося повідомлення, що народний депутат з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну "план нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій.

Зокрема, він пропонує провести референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція РП виключила Артеменка зі своїх лав.