Артеменко прийшов на допит в прокуратуру

Нардеп спростував інформацію про те, що він поїхав до Москви

Народний депутат України Андрій Артеменко прибув на допит в Генеральну прокуратуру.

"Я в Києві, я зараз йду на допит, на підстави повідомлення преси, тому що повістку я так і не отримав. Але, напевно, я отримав повістку на понеділок, на 10 ранку, для того, щоб моя прес-конференція, яка призначена на 11, не відбулася. Я вдячний пресі, що ви стежите за цією справою", - повідомив Артеменко в коментарі "112.ua".

За його словами, преса "витягла" з його плану тільки одну фразу - оренда Криму.

"Американську пресу не цікавить Україна, їх цікавлять рейтинги, дискредитація адміністрації Трампа...", - додав він.

Нардеп також спростував інформацію про те, що він поїхав до Москви.

"Не дочекаєтеся, я в Києві", - зазначив він.

Як відомо, Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо народного депутата Андрія Артеменка про державну зраду.

Раніше в американській пресі з'явилося повідомлення, що народний депутат з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну "план нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій.

Зокрема, він пропонує провести референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція РП виключила Артеменка зі своїх лав.