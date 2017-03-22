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Артеменко запевняє, що анулював паспорт Канади

Артеменко запевнив, що паспортів інших держав у нього немає
Народний депутат Андрій Артеменко (позафракційний) заявив, що анулював свій канадський паспорт ще в 2014 році і паспортів інших зарубіжних держав не має.
Артеменко запевняє, що анулював паспорт Канади Андрій Артеменко Фото: pr.gov.ua

Артеменко розповів, що у вересні 2014 році, коли став кандидатом у народні депутати звернувся до відповідних органів Канади про анулювання паспорта. Тоді ж, за словами Артменка, він звернувся і з приводу призупинення громадянства Канади, - інформує "Українська правда".

На уточнення, чи є наразі у нього громадянство Канади попри анульований паспорт, Артеменко відповів: "Процедура позбавлення громадянства Канади – більш тривалий процес. Сьогодні, згідно з вимогами українського громадянства, я не повинен закінчувати процес відмови від громадянства. Але на вимогу законодавства я призупинив дію свого паспорта, і він був анульований. Громадянство ще діє".

Він також зазначив, що за його інформацією, отриманою від Державної прикордонної служби, наразі подвійним громадянством володіють 102 нинішніх та колишніх народних депутатів.

На уточнення, яким чином він отримав такі дані, Артеменко заявив, що це конфіденційна інформація, і він не може розповісти деталі.

Артеменко запевнив, що паспортів інших держав у нього немає.

Як відомо, законодавство України забороняє мати подвійне (і більше) громадянство, проте жодних санкцій за це не передбачено.

Нагадаємо, що народний депутат Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які  мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна.

Нардеп також розповів, що компромат на президента Петра Порошенка, який він передав адміністрації Дональда Трампа, він отримав "у співпраці з Валентином Наливайченком".

У вівторок, 21 лютого, народного депутата Андрія Артеменка було офіційно виключили з фракції "Радикальної партії".

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