Артур Герасимов очолив фракцію БПП у Верховній Раді

Фракцію Блоку Петра Порошенка у Верховній Раді очолив Артур Герасимов.

Його кандидатуру підтримали "майже одноголосно". Як зазначають, лише троє утрималися. Проти кандидатури Герасимова не проголосував ніхто, - повідомила прес-служба партії "БПП - Солідарність".

Артур Герасимов - представник президента у Верховній Раді.

Зазначимо, фракцію БПП з 16 травня 2016 року очолював Ігор Гринів. За словами самого нардепа, його кандидатуру запропонував генеральний прокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, керівник парламентської фракції Блок Петра Порошенка Ігор Гринів оголосив про своє рішення піти із займаної у фракції посади.

Ігор Гринів говорив про своє бажання піти з політики відразу після оприлюднення електронних декларацій у жовтні 2016 року, оскільки такі умови роботи він назвав неприйнятними для себе. Однак весь цей час залишався головою фракції, оскільки в БПП просто ніким було його замінити.