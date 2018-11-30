CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ районі операції Об'єднаних сил пройшли заняття з управління силами та засобами зенітного ракетно-артилерійського дивізіону в ході відбиття авіаційного удару противника на приморському напрямку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Артилеристи потренувалися відбивати авіаудар на приморському напрямку, - ВІДЕО
Відбулося виконання бойових пусків та стрільб по аеродинамічних цілях, які маневрують висотою
Фото: youtube.com
Штурмова та армійська авіація імітували удар повітряного противника по підрозділах, що здійснюють прикриття морського узбережжя, повідомляє у п’ятницю прес-центр штабу ООС.
Екіпажі ЗСУ-23-4 "Шилка", БМ "Стріла-10М" та розрахунки переносних зенітно-ракетних комплексів і зенітних установок ЗУ-23 повітряні цілі умовно знищили.
Окрім того, відбулося виконання бойових пусків та стрільб по аеродинамічних цілях, які маневрують висотою.
Нагадаємо, що в Україні в умовах дії воєнного стану мають намір збивати безпілотні літальні апарати, які будуть помічені над військовими частинами, об'єктами і полігонами, а також в районі проведення військових навчань.
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30 11 2018 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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