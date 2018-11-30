Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Артилеристи потренувалися відбивати авіаудар на приморському напрямку, - ВІДЕО

Відбулося виконання бойових пусків та стрільб по аеродинамічних цілях, які маневрують висотою
У районі операції Об'єднаних сил пройшли заняття з управління силами та засобами зенітного ракетно-артилерійського дивізіону в ході відбиття авіаційного удару противника на приморському напрямку.
Артилеристи потренувалися відбивати авіаудар на приморському напрямку, - ВІДЕО Фото: youtube.com

Штурмова та армійська авіація імітували удар повітряного противника по підрозділах, що здійснюють прикриття морського узбережжя, повідомляє у п’ятницю прес-центр штабу ООС.

Екіпажі ЗСУ-23-4 "Шилка", БМ "Стріла-10М" та розрахунки переносних зенітно-ракетних комплексів і зенітних установок ЗУ-23 повітряні цілі умовно знищили.

Окрім того, відбулося виконання бойових пусків та стрільб по аеродинамічних цілях, які маневрують висотою.

Нагадаємо, що в Україні в умовах дії воєнного стану мають намір збивати безпілотні літальні апарати, які будуть помічені над військовими частинами, об'єктами і полігонами, а також в районі проведення військових навчань.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 11 2018 12:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Борис Патон святкує 100-річчя

Борис Патон святкує 100-річчя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.