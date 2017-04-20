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Асад перемістив сирійські літаки до військової бази РФ після ударів США

У Дамаску вважають, що близькість російської бази змусить Пентагон утриматися від подальших ударів
Сирійський уряд перемістив більшість своїх бойових літаків, щоб захистити їх від потенційних ударів США.
Асад перемістив сирійські літаки до військової бази РФ після ударів США Башар Асад. Фото: tsn.ua

Переміщення літаків розпочалося невдовзі після того як США 6 квітня завдали ракетного удару по сирійській авіабазі Шарат, який знищив 24 сирійські літаки, повідомляє CNN з посиланням на два джерела в американських збройних силах.

Уряд перемістив свої літаки поближче до російської бази Хмеймім у Латакії.

Представник американських збройних сил заявив, що йдеться про переміщення ледь не всіх бойових літаків Сирії.

За словами джерела, таким чином президент Сирії Башар Асад "шукає захисту у Кремля".

У Дамаску вважають, що близькість російської бази змусить Пентагон утриматися від подальших ударів.

Як відомо, в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Американські військові та служби з розвідки перехопили повідомлення сирійських військових та експертів з хімічної зброї, в яких обговорювалася підготовка здійснення атаки зарином в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

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