Асад заявив, що не припинить наступ на Східну Гуту
"Ми будемо продовжувати боротьбу з тероризмом ... і операція в Гуті є продовженням боротьби з тероризмом", - заявив президент Сирії Башар Асад у коментарях журналістам, що транслювалися по державному телебаченню, повідомляє Reuters.
Урядовим військам необхідно просунутися ще на кілька кілометрів (миль), щоб розбити анклав на дві частини, повідомив агентсву один з військових, які підтримують Асада.
За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, урядові сили захопили чверть Східної Гути.
Асад стверджує, що щоденні п'ятигодинні гуманітарні перемир'я, оголошені Росією, не суперечать триваючим бойовим діям.
Асад заявив, що більшість людей в Гуті хотіли б повернутися до державного управління.
"Тому ми повинні продовжувати операцію і паралельно відкривати шлях для відходу мирного населення", - сказав він.
Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.
За даними спостерігачів, за останні тижні в розташованому поблизу Дамаска анклаві Східна Гута загинули близько 700 цивільних осіб.
У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.
Раніше, у Держдепі США розкритикували російську ініціативу про створення гуманітарних коридорів в сирійській Східній Гуті.
Нагадаємо, минулого тижня внаслідок бомбардування силами режиму Башара Асада сирійської Східної Гути протягом семи днів загинули понад 500 цивільних.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі