Асад заявив, що не припинить наступ на Східну Гуту

Уряд Сирії продовжить наступ на контрольовану повстанцями Східну Гуту, незважаючи на заклики дотримуватися 30-денного перемир'я, як того вимагає резолюція ООН.

"Ми будемо продовжувати боротьбу з тероризмом ... і операція в Гуті є продовженням боротьби з тероризмом", - заявив президент Сирії Башар Асад у коментарях журналістам, що транслювалися по державному телебаченню, повідомляє Reuters.

Урядовим військам необхідно просунутися ще на кілька кілометрів (миль), щоб розбити анклав на дві частини, повідомив агентсву один з військових, які підтримують Асада.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, урядові сили захопили чверть Східної Гути.

Асад стверджує, що щоденні п'ятигодинні гуманітарні перемир'я, оголошені Росією, не суперечать триваючим бойовим діям.

Асад заявив, що більшість людей в Гуті хотіли б повернутися до державного управління.

"Тому ми повинні продовжувати операцію і паралельно відкривати шлях для відходу мирного населення", - сказав він.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

За даними спостерігачів, за останні тижні в розташованому поблизу Дамаска анклаві Східна Гута загинули близько 700 цивільних осіб.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Раніше, у Держдепі США розкритикували російську ініціативу про створення гуманітарних коридорів в сирійській Східній Гуті.