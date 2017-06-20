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Ашан викупив мережу гіпермаркетів Караван

Наразі Ашан Рітейл Україна налічує 11 гіпермаркетів у 5 містах
Ашан Рітейл Україна підписав угоду з українським дистриб’ютором Караван щодо викупу його активів.
Ашан викупив мережу гіпермаркетів Караван Фото: promkabel.ua

Про це йдеться на офіційному сайті Ашану.

Наразі Ашан Рітейл Україна налічує 11 гіпермаркетів у 5 містах – Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг, а також має електронну комерцію у Києві та регіоні.

Мережа Караван оперує 9 гіпермаркетами в Україні. Завдяки викупу  мережі Ашан Рітейл Україна посилить свою присутність у Києві, а також буде присутнім у чотирьох нових містах – Харкові, Дніпрі, Житомирі та Чернівцях.

Реалізація викупу за угодою обумовлена отриманням дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію.

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20 06 2017 21:29
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