БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАшан Рітейл Україна підписав угоду з українським дистриб’ютором Караван щодо викупу його активів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ашан викупив мережу гіпермаркетів Караван
Наразі Ашан Рітейл Україна налічує 11 гіпермаркетів у 5 містах
Фото: promkabel.ua
Про це йдеться на офіційному сайті Ашану.
Наразі Ашан Рітейл Україна налічує 11 гіпермаркетів у 5 містах – Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг, а також має електронну комерцію у Києві та регіоні.
Мережа Караван оперує 9 гіпермаркетами в Україні. Завдяки викупу мережі Ашан Рітейл Україна посилить свою присутність у Києві, а також буде присутнім у чотирьох нових містах – Харкові, Дніпрі, Житомирі та Чернівцях.
Реалізація викупу за угодою обумовлена отриманням дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію.
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