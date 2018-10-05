Асоціація єврейських організацій України назвала звинувачення конгресменів США абсурдним

"Нам не відомий жодний факт, коли б українська держава підтримувала заперечення Голокосту, в тому чи іншому вигляді"

Голова "ВААД України" (Асоціація єврейських громадських організацій та громад України) Йосип Зісельс заявив, що лист, який 56 конгресменів США скерували до Держдепартаменту з проханням про дипломатичний тиск на Україну і Польщу через "фінансований державами антисемітизм", несе в собі спотворення інформації.

"Твердження про "підтримуване державою спотворення й заперечення Голокосту" в Україні, відвертим чином суперечить дійсності. Це звинувачення абсурдне. Нам не відомий жодний факт, коли б українська держава підтримувала заперечення Голокосту, в тому чи іншому вигляді. Маємо сумніви, що хто-небудь із конгресменів, які підписали лист, може назвати бодай один такий випадок", – написав він у Facebook.

Звернення є антиукраїнським наклепом, який "вже використовують у пропагандистському секторі гібридної війни РФ проти України", зазначив Зісельс.

У заяві проаналізовані й інші твердження з листа, які, на думку "ВААД України", вказують на те, що "конгресмени посилаються на недостовірні дані".

"Для отримання точної й повної інформації про прояви антисемітизму ми рекомендуємо звертатись до матеріалів моніторингу, який проводить "ВААД України". Наш моніторинг не зафіксував… негативної динаміки. Достатньо сказати, що протягом 2017 року в Україні не було зафіксовано жодного антисемітського інциденту, пов’язаного з насильством", – вказано в заяві.

У "ВААД України" також згадали, що "коли американські конгресмени писали якісь подібні листи, у 2009 і у 2013 роках, вони були ініційовані політтехнологами, що працювали на Кремль, про що можна стверджувати напевне".

Як повідомляв iPress.ua, 56 американських конгресменів звернулися з листом до Державного департаменту США, в якому висловили стурбованість щодо зростання антисемітизму, що фінансується державою, і заперечення Голокосту в Європі, зокрема в Україні та Польщі.