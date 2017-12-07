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Асоціація "Україна-ЄС": офіційний журнал ЄС опублікував рішення про ратифікацію Угоди

Рішення набуває чинності з дня його схвалення
В Євросоюзі оприлюднили рішення про остаточну ратифікацію Радою ЄС Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Асоціація "Україна-ЄС": офіційний журнал ЄС опублікував рішення про ратифікацію Угоди Фото: obozrevatel.com

Текст рішення оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.

Повідомляється, що рішення набуває чинності з дня його схвалення.

Рада ЄС затвердила Угоду про асоцію з Україною та ЄС 11 липня, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди. 

Очікується, що Угода повністю набуде чинності з 1 вересня 2017 року. 

Робота над Угодою про асоціацію України та ЄС зайняла 10 років. 

Нагадаємо, 15 червня Нідерланди повністю завершили ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС та передали ратифікаційну грамоту до Брюсселя.

30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Схвалення ратифікації в Сенаті залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.

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12 07 2017 12:59
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