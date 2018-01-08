Ассанж готується залишити посольство Еквадору в Лондоні
У найближчі тижні він готовий залишити будівлю посольства, де попередніх шість років намагався уникнути звинувачень у згвалтуванні у Швеції та перспективи видачі США, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на два джерела.
Гарантій подальшої свободи засновника WikiLeaks немає. Його, як і раніше, можуть заарештувати у Великій Британії. Крім того, прокурори США можуть висунути йому звинувачення у розголошенні конфіденційної інформації.
Надалі в Ассанжа є кілька варіантів дій. Зокрема, він може вирушити у британську лікарню, спробувати втекти з Великої Британії чи оскаржити свій арешт у Верховному суді.
Як відомо, 14 листопада 2016 року Шведська прокуратура допитала засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа за звинуваченням його в зґвалтуванні, яке нібито сталося в 2010 році, а також у "ще одному менш тяжкому сексуальному злочині".
Згодом відомство вирішило припинити справу і зняти ордер на арешт Ассанжа, який був чинним у Європі щодо австралійця протягом останніх семи років.
Джуліан Ассанж – засновник міжнародної організації Wikileaks. Вона займається витоками таємної інформації та її публікацією на своєму сайті. Джерела інформації завжди залишаються анонімними. Wikileaks засновано у 2006 році. Матеріали розміщенні на сайті Wikileaks стали причиною низки міжнародних скандалів.
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