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Ассанж готується залишити посольство Еквадору в Лондоні

Ассанж зважився на цей крок у зв'язку з погіршенням здоров'я
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж готовий покинути посольство Еквадору в Лондоні, у якому він переховується від кримінального переслідування з 2012 року.
Ассанж готується залишити посольство Еквадору в Лондоні Зновник Wikileaks Джуліан Ассанж. Фото: the Verge

У найближчі тижні він готовий залишити будівлю посольства, де попередніх шість років намагався уникнути звинувачень у згвалтуванні у Швеції та перспективи видачі США, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на два джерела.

Гарантій подальшої свободи засновника WikiLeaks немає. Його, як і раніше, можуть заарештувати у Великій Британії. Крім того, прокурори США можуть висунути йому звинувачення у розголошенні конфіденційної інформації.

Надалі в Ассанжа є кілька варіантів дій. Зокрема, він може вирушити у британську лікарню, спробувати втекти з Великої Британії чи оскаржити свій арешт у Верховному суді.

Як відомо, 14 листопада 2016 року Шведська прокуратура допитала засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа за звинуваченням його в зґвалтуванні, яке нібито сталося в 2010 році, а також у "ще одному менш тяжкому сексуальному злочині".

Згодом відомство вирішило припинити справу і зняти ордер на арешт Ассанжа, який був чинним у Європі щодо австралійця протягом останніх семи років.

Джуліан Ассанж – засновник міжнародної організації Wikileaks. Вона займається витоками таємної інформації та її публікацією на своєму сайті. Джерела інформації завжди залишаються анонімними. Wikileaks засновано у 2006 році. Матеріали розміщенні на сайті Wikileaks стали причиною низки міжнародних скандалів.

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01 08 2018 12:00
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