Associated Press спрогнозувало кількість медалей для України на Олімпіаді-2018
Згідно з публікацією на офіційному сайті AP, присвяченому Іграм-2018, жовто-сині не зможуть завоювати золоту нагороду в Південній Кореї.
Разом із тим, Україна зможе здобути дві срібні медалі в біатлоні завдяки жіночій збірній в естафеті, а також Анастасії Меркушиній в спринті.
Ще одна нагорода бронзової проби, як вважає інформаційне агентство, буде виграно фристайлістом Олександром Абраменком.
Раніше Міністерство молоді та спорту України розповіло, які суми отримають українські власники медалей на Зимовій Олімпіаді-2018. За золото буде винагорода у 125 тисяч доларів, за срібло - 80 тисяч, за бронзу - 55 тисяч.
Зимові Олімпійські ігри-2018 пройдуть у Пхьончхані з 9 по 25 лютого. Близько 2500 спортсменів з 94 країн світу розіграють 102 комплекти медалей у 7 видах спорту і 15 дисциплінах.
Нагадаємо, що Україна вперше з 1994 року на Олімпіаді буде представлена в могулі. Тетяна Петрова отримала допуск до Олімпіади-2018 після перерозподілу ліцензій у могулі - екстремальному виді спорту на лижах, у якому спробує поборотися за медалі й українка.
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